HOMEM É PRESO APÓS AMEAÇAR DE MORTE EX-COMPANHEIRA EM ITABAIANA

15/12/19 - 06:00:07

Na madrugada deste domingo, 15, policias lotados no Terceiro Batalhão foram acionados para averiguar uma informação de que um homem estaria tentando arrombar uma residência na rua Monsenhor Constantino no Bairro Mamede Paes Mendonça em Itabaiana.

Chegando no local indicado os policias encontraram uma senhora que estava acompanhada de sua filha no meio da rua, a mesma informou que o seu ex-marido, cujo a separação ocorreu a muitos anos, tentou invadir a sua residência em posse de uma faca, tipo pexeira, para matá-la. Como não conseguiu arrombar a porta o mesmo afirmou a vítima que voltaria com uma marreta.

Minutos depois das autoridades policias estarem no local, o acusado retornou ao local, aparentemente alcoolizado e muito alterado, e partiu em direção da ex-mulher e nesse momento foi dada a voz de prisão ao indivíduo que em seguida tentou puxar uma faca na cintura e ir para cima dos policiais sendo preciso imobilizado para a segurança de todos.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a delegacia regional de Itabaiana para serem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte ITINET