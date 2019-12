MORADORES DO SANTA MARIA FAZEM MANIFESTAÇÃO CONTRA POSSÍVEL SAÍDA DO TC HILÁRIO

15/12/19 - 09:09:57

Moradores do bairro Santa Maria estiveram na última sexta-feira (13) em frente ao Palácio de Despachos, onde realizaram uma manifestação contra a possível saída do tenente-coronel Hilário do comando do 1º Batalhão.

Segundo informações obtidas pelo blog Espaço Militar, o tenente-coronel Hilário teria pedido para retornar à Força Nacional, porém não se sabe o que teria motivado ao oficial superior fazer tal pedido, pois tem feito um excelente trabalho à frente do 1º Batalhão, o que é reconhecido não só pelos moradores do bairro Santa Maria, mas por toda sociedade.

Os moradores do bairro Santa Maria foram pedir ao governador Belivaldo Chagas que pudesse reconhecer o trabalho realizado pelo tenente-coronel Hilário à frente do 1º Batalhão e o mantivesse à frente da unidade militar e que não deixasse retornar à Força Nacional.

Os moradores também estenderam faixas na frente do 1º Batalhão pedindo a permanência de Hilário.

Matéria do blog Espaço Militar