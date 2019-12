No Dia do Marinheiro, Belivaldo recebe Medalha do Mérito Tamandaré

A homenagem foi feita pela Marinha do Brasil, na Capitania dos Portos de Sergipe, durante cerimônia cívico-militar

O governador Belivaldo Chagas recebeu nesta sexta-feira (13), a Medalha do Mérito Tamandaré. A homenagem foi prestada pela Marinha do Brasil, na Capitania dos Portos de Sergipe, durante cerimônia cívico-militar alusiva ao Dia do Marinheiro, coordenada pelo vice-almirante Silva Lima. Na ocasião, foram entregues também as medalhas ‘Amigo da Marinha’ a personalidades civis e militares que contribuíram com o trabalho da instituição.

“É uma alegria receber esta homenagem da Marinha do Brasil, uma instituição centenária e que tanto zela pela segurança dos nossos mares e do povo sergipano e brasileiro. Não podemos esquecer da cooperação desses bravos homens, através de um trabalho incansável, na recente crise do óleo que atingiu o nosso litoral”, declarou o governador Belivaldo Chagas.

O comandante da Capitania dos Portos de Sergipe, capitão de Fragata Guilherme Conti Padão, justificou a homenagem pelo apoio e parceria à instituição. “O governador Belivaldo tem sido um grande parceiro da Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, reconhecendo o nosso trabalho principalmente nesses últimos meses com a crise do óleo o Governo do Estado foi sem dúvida nenhuma um dos grandes atores, então nada mais justo do que nesse momento a gente prestar essa homenagem ao governador”.

Na oportunidade, o comandante da Capitania dos Portos exaltou os trabalhos desenvolvidos na contenção das machas de óleo no litoral do Brasil. “A Marinha teve um trabalho intenso de ação, mais de 3 meses de trabalho diuturno, todos os dias da semana, incansável, mas graças a Deus o nosso Estado hoje já está numa condição muito melhor, o que temos hoje é o recolhimento de pequenos resíduos que ficaram da chegada do óleo, então a gente acredita que o verão vai ser de muito sucesso aqui para Aracaju, para Sergipe, com praias limpa e excelentes condições de balneabilidade”.

Celebrado em 13 de dezembro, o Dia do Marinheiro é festejado todos os anos pela Capitania dos Portos de Sergipe, que realiza comemorações e promove homenagens a importantes autoridades do estado de Sergipe através da entrega de medalhas. Já a Medalha do Mérito Tamandaré, criada em 1957, também é destinada a homenagear autoridades, instituições, civis e militares, brasileiros ou estrangeiros, que tenham prestado relevantes serviços, no sentido de divulgar ou fortalecer as tradições navais e realçar seus vultos históricos.