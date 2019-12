Prefeitura de Telha entrega primeiras próteses dentárias à população

15/12/19 - 08:22:46

Na manhã da última quinta-feira (12), a Prefeitura de Telha, através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com recursos federais, realizou a entrega das primeiras 20 próteses dentárias à população do município.

Segundo o secretário de Saúde, Givaldo Dias, 20 próteses dentárias serão oferecidas mensalmente à população de Telha e em breve um mutirão será realizado para melhorar a saúde bucal dos moradores.

A reabilitação dos pacientes que necessitam de próteses totais ou parciais removíveis tem início na consulta para adequação, restauração e limpeza dos dentes saudáveis, além da extração de dentes, quando necessário. Após essa etapa importante, os pacientes fazem o molde para produção das próteses, além da prova dos modelos para definir a borda adequada da prótese.

Seja no modelo total ou parcial, a prótese dentária devolve a função da mastigação e o sorriso do paciente, elevando a sua autoestima e qualidade de vida. Mas seu uso requer cuidados, por isso, após a entrega, o dentista Alex Lopes falou aos pacientes sobre como limpar, tirar e manter a prótese limpa e seus cuidados.

A entrega das próteses dentárias aconteceu na Unidade de Saúde da Família Francisco Gomes da Mota e contou com a presença do prefeito Flávio Dias, do secretário de Saúde de Telha, Givaldo Dias, e dentistas da Secretaria Municipal de Saúde.

TDantas Comunicação