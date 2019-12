Sesi conquista o tricampeonato do Brasileiro de Vôlei Sentado Série Ouro

15/12/19 - 08:01:43

Com uma campanha impecável, o Sesi levanta pelo terceiro ano consecutivo o troféu de campeão Brasileiro de Vôlei Sentado Masculino Série Ouro. O tricampeonato veio em cima de uma vitória sobre o Instituto Ética (Corinthians) pelo placar de três sets a um (25/19, 22/25, 25/21 e 25/18). A disputa aconteceu na última sexta-feira, 13, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, com a realização da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD)

A final formada por times paulistas teve arquibancada lotada de torcedores, que vibraram a todo momento, transmitindo energia positiva para dentro de quadra. A medalha de bronze ficou com o Clube de Regatas Vasco da Gama (CRVG/RJ) que venceu por três sets a dois o Instituto de Promoção do Paradesporto (IPP/PR), com parciais 17/25, 25/16, 19/25, 25/20 e 15/13.

Durante a cerimônia de premiação, a CBVD também homenageou os melhores atletas dentro de quadra em cada posição. Melhor Levantador – Deivison (Ética); melhor Atacante – Giba (Ética); melhor Saque – Fabrício (Sesi); melhor Líbero – Willian (Sesi); melhor Bloqueio – Wescley (Vasco).

Classificação

4ª Instituto de Promoção do Paradesporto (IPP/PR);

5ª Centro Integrado de Esportes Paratletas (CIEP/SE);

6ª Instituto Barueri Paraolímpico (SP);

7ª Associação por Amputação de Maringá (ASSAMA);

8ª Associação Atlética dos Deficientes Físicos do Estado do Pará (AADFEPA);

9ª Brasília Vôlei CETEFE (DF);

10ª Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Pará (ADFPA);

11ª Associação dos Deficientes Físico do Estado de Goiás (Adfego), REBAIXADO.

Por Danilo Cardoso

Foto assessoria