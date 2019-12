Academia Gloriense de Letras comemora seu 7º aniversário

16/12/19 - 07:42:09

Na noite da última quinta-feira, 12/12/19, a Academia Gloriense de Letras (AGL) comemorou o seu 7° Aniversário junto à população gloriense e visitantes. Em 12 de era instalada a primeira academia de letras do interior sergipano – a AGL – construindo assim um alicerce para o surgimento de outras academias municipais. Foram oito entusiastas que abraçaram um sonho comum. Hoje, a AGL é composta por 26 Membros Efetivos, 10 Membros Correspondentes e 5 Membros Honorários.

Por ser a pioneira, a AGL busca impulsionar a produção literária de Nossa Senhora da Glória e do sertão sergipano através do Concurso Literário Professora Maria Iracema, do Encontro Gloriense de Escritores e Leitores (EGEL), do Encontro de Jovens Escritores do Alto Sertão (EJEAS), da Festa Literária de Glória (FLIG), de oficinas diversas de produção de texto e de arte, de exposições, de seminários – a exemplo do Seminário das Academias Literárias de Sergipe (SALS), de conferências, de rodas de leitura e estando presente no chão das escolas glorienses.

O legado que vem sendo construído pela a AGL é significativo para a sociedade, por isso a festividade foi muito concorrida. Na ocasião, foi entregue a Medalha de Honra ao Mérito ao jovem estudante Ryan Victor Santana Silva pela conquista do ouro na 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, junto ao seu professor Jorge Henrique. Este foi o presidente fundador da AGL e é uma fonte de inspiração para todos nós. Em seguida, foi entregue o Prêmio “Amigo de Glória e das Letras” ao prefeito Chico dos Correios por apoiar e valorizar os movimentos culturais do município e conceder o espaço para a instalação do Memorial Padre Léon Gregório, que na ocasião festeja seu primeiro ano de funcionamento. Dando prosseguimento, os escritores que participaram do 5° Encontro Gloriense de Escritores e Leitores (V EGEL) receberam o certificado e a antologia “Escritos de GLÓRIA na literatura do SERTÃO”, fruto do encontro. Em seguida, foi a vez dos estudantes ganhadores do V Concurso Literário Profª Maria Iracema Santos receberem o certificado e a antologia. Nessa edição, tivemos 10 finalistas na categoria Conto, um em Crônica e 14 em Poema. Esse momento é muito valioso para todos que compõem a AGL, pois sabemos da importância de criarmos a oportunidade de espaços para que jovens estudantes adentrem ao universo da leitura e escrita. A cerimônia ainda foi enriquecida com uma belíssima declamação do poema natalino do confrade Jorge Henrique feita por duas estudantes da Escola Municipal Antônio Francisco, sob a orientação da professora Nara.

A noite também contou com o lançamento do 2 livro do jovem Lucas de Jesus. Estiveram prestigiando o ato solene a vice-prefeita, Adriana, vereadoras Maraiza e Nininha, a secretaria municipal de educação, Rosivania Andrade, diretores e coordenadores das escolas públicas e privadas do município, Domingos Pascoal, Membro Efetivo da AGL, representando a Academia Sergipana de Letras, Anabi, Presidente da Academia Barro-coqueirense de Letras, Antônio Saracura, da Academia Itabaianense e da Academia Sergipana de Letras, Hélio, da Academia Dorense de Letras, Salete, da Academia Estanciana de Letras e da Academia Sergipana de Cordel, Sildênio, da Academia de Ciências Contábeis, Solange Gama, Presidente da Academia Cristinapolitana de Letras e Humanidades, membros do Movimento Via Láctea (Joana, Mirian, Nara e Viviane), o jovem Mateus, da Academia Estudantil de Japoatã, membros do Clube de Leitura Leia Mulheres de Nossa Senhora da Glória (Daynara, Iasmim e Orleane) e do Clube de Leitura Antônio Carlos Viana, a Coordenadora Geral do Sindiserve Glória, Renata Oliveira, além de expressiva participação da sociedade Gloriense.

Desejamos vida longa à AGL!

Carlos Alexandre N. Aragão