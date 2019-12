Batalhão da Restauração faz festa de natal para residentes e seus familiares

16/12/19 - 16:02:31

O natal é uma data comemorativa em alusão ao nascimento do menino Jesus e o Batalhão da Restauração não ficou de fora deste momento. Neste domingo, 15, os residentes receberam os seus familiares para comemorar o natal.

Entre os atrativos da festa de natal do Batalhão estiveram o Coral da Unimed, os timbaleiros do Batalhão e os residentes que fazem parte da oficina de capoeira. Além disso, uma programação voltada para a criançada, com direito a jogos, maquiagens, pula pula, doces, pipoca, brincadeiras e distribuição de brinquedos.

O dia foi finalizado com um grande almoço, onde todos se uniram e pediram bençãos com uma só voz.

Considerando a grande importância da família no tratamentos dos residentes, as reuniões e comemorações do batalhão tem o objetivo de fazer uma reaproximação. Desta forma eles retomam laços quebrados no convívio do lar.

Por Ane Isabele

Foto assessoria