BLOGUEIRO SE REVOLTA APÓS SER CHAMADO POR SEGUIDOR DE “GORDINHO DO PORCO”

16/12/19 - 12:42:50

Com a aproximação da eleições municipais que ocorrerão no ano que vem, 2020, os ânimos se acirram e os ataques pessoais já começam a surgir, inclusive podendo gerar danos morais.

Isso é que está sendo denunciado pelo blogueiro e pré-candidato a vereador por Aracaju, o Gordinho do Povo, como é conhecido nas redes sociais.

Em tom de desabafo, Gordinho diz que “mais uma vez pessoas ligadas a um vereador de Aracaju usam de palavras grosseiras e preconceituosas para me atingir, me chamando de “PORCO”, vejam o maucaratismo dessa pessoa de nome Raimundo”.

Segundo o blegueiro, os ataques seriam por conta de sua pré-candidatura e estariam sendo feitas por conta de seu trabalho social “Quando você faz o trabalho digno e correto, acontece dessas coisas, o bombardeio vem de com força, mas digo, eu Gordinho do Povo, sou gordo sim, e sou feliz, mas esses adjetivos que esse tal de Raimundo colocou contra mim eu coloco ele nas mãos de Deus”, desabafa Gordinho.

O blogueiro conclui dizendo que “temos que mostrar e acabar com esse preconceito, se a pessoa é gorda, e magra e etc. Não faz isso, não desmoralize no meio de todos e em público. Não tenho vergonha de ser gordo”.