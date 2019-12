CPTran registra dez acidentes de trânsito no final de semana

16/12/19 - 13:46:42

A Companhia de Trânsito da Polícia Militar (CPTran) realizou neste final de semana diversas ações visando o policiamento preventivo na capital. A fiscalização teve foco no comportamento inadequado dos condutores de veículos no trânsito no que se refere ao não cumprimento das normas legais, além de verificações em veículos suspeitos.

Durante os três dias de operação foram registrados 10 acidentes, sendo que oito pessoas tiveram lesões físicas em consequências dessas ocorrências.

Já em relação ao consumo de bebida alcoólica acima dos padrões permitidos em lei, foram presas três pessoas em flagrante por embriaguez ao volante após realizarem o teste de limite etílico, conhecido teste do bafômetro.

O capitão Silveira, comandante da CPTran, afirma que existe bastante imprudência dos motoristas. “Infelizmente ainda não há uma ampla conscientização dos condutores em saber que dirigir embriagado pode matar”, pontuou.

O comandante da unidade ainda enfatizou que as equipes continuarão nas ruas realizando o policiamento ostensivo, pois o intuito é proporcionar maior segurança aos condutores e toda a população sergipana.

Fonte e foto: PMSE