CRIANÇA MORRE AO SOFRER QUEDA DE EQUIPAMENTO EM ÁREA DA PETROBRAS

16/12/19 - 13:08:09

Uma brincadeira de criança terminou com um menino de 11 anos morto e outro ferido na noite deste domingo (15) ao cair de um equipamento conhecido como cavalo mecânico, em uma área da Petrobras, localizada no Povoado Maniçoba, no município de Divina Pastora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestou atendimento à vítima que foi socorrer o amigo que estava preso no equipamento, mas acabou se prendendo também.

As informações são de que ele caiu após sofrer uma possível descarga elétrica e recebeu atendimento no local, mas não resistiu. A outra vítima foi socorrida e liberada com ferimentos leves.

A assessoria de imprensa da Petrobras informou, em nota, que as crianças entraram em uma área cercada com grade de proteção e sinalizada como área de risco.