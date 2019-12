GACC realiza Jantar especial de Natal em Aracaju na quinta, 19

16/12/19 - 05:05:15

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer vai realizar o Jantar de Natal do GACC nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, a partir das 20h no Celi Hotel. Convide sua família, seus amigos ou colegas de trabalho para esta noite especial que será uma grande confraternização. O valor do ingresso inclui jantar com buffet completo à vontade e uma bebida. A noite vai ser embalada ao som de um saxofonista e a diversão natalina está garantida com o verdadeiro significado da data.

Faça parte desta festa e colabore com o trabalho de humanização realizado pelo GACC há 20 anos em Sergipe. Junte a sua turma e garanta agora mesmo os ingressos do grupo. O Hotel Celi fica localizado na Avenida Oceânica, número 500 – no Bairro Atalaia, em Aracaju. Compre os ingressos na sede do GACC, outras informações através dos números (79) 3211-5642 / (79) 99146-4544.

Fonte e foto assessoria