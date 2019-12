Turismo: Jornalistas argentinos aprovam Destino Sergipe

16/12/19 - 13:58:32

Entre os dias 29 de novembro e 06 de dezembro, Sergipe recebeu os jornalistas argentinos, Ariel Divincky e Francisco Bay, do programa de turismo Vivir Viajando, transmitido na Argentina, através do canal Argentiníssima. O destino foi escolhido pelos jornalistas pela segunda vez e a viagem teve como objetivo realizar algumas gravações para três episódios do programa, promovendo assim os atrativos turísticos sergipanos para os telespectadores argentinos.

Durante o período que passaram em Sergipe, os turistas visitaram Canindé de São Francisco, Estância, Ilha Mem de Sá, Aracaju e Pirambu. O que motivou a vinda deles, além das gravações, foi a vontade de conhecer lugares do estado que não tiveram a oportunidade quando estiveram nas terras sergipanas em junho. “Voltamos para Sergipe porque não tínhamos feito muitas coisas e gostaríamos de vivenciar coisas novas”, explicou Ariel.

Os argentinos reforçaram ainda que queriam aproveitar os pontos turísticos do estado na estação do verão, pois da última vez que vieram era outono. E das belezas sergipanas, as praias de Estância foram as que mais os surpreenderam. “Queremos muito voltar lá, passar um dia conhecendo melhor o local e aproveitando”, contou o jornalista.

Sergipe na Argentina

O programa Vivir Viajando mostrará alguns pontos turísticos do estado, para apresentar o destino aos argentinos que acompanham as viagens dos jornalistas. Para Ariel Divincky, Sergipe merece o destaque por ter muito a oferecer aos turistas e o seu público precisa conhecer isso.

Parceiros de aventura

Enquanto estavam em terras sergipanas, os argentinos contaram com diversos parceiros que disponibilizaram seus serviços para a melhor comodidade dos turistas. A colaboração da Carne do Sol do Ramiro, Restaurante Pirambeleza, Prefeitura de Canindé de São Francisco, Xingó Parque Hotel, Kite Beach Club, Bar e Restaurante Parati, Prefeitura de Estância, Churrascaria Fuego, Restaurante Du Carlos, Nozes Tur e Makai Resort

Auxiliaram ainda a estadia dos argentinos a Casa Givalda Fernandes, Associação das Catadoras de Mangaba da Riboleirinha ( Estância), Aconchego do Matuto Bar e Restaurante, Rei do Cangaço Hamburgueria, Restaurante Karrancas, MFTur, Goré Lounge, New Hakata, DelMar Hotel, Prego Turismo, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semict), Prefeitura Municipal de Aracaju, e Coco Sergipe.

Fonte e foto assessoria