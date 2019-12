Megavestibular de Natal oferece inscrições gratuitas e descontos de 60%

A Estácio preparou um desconto que vai deixar até o bom velhinho com vontade de aproveitar as condições especiais para ingresso nos cursos de graduação presencial e a distância em 2020. Nos dias 20 e 21 de dezembro, a instituição realizará o Megavestibular de Natal nos campi e polos de ensino de todo o país. As provas vão ocorrer em quatro horários: 10h, 12h, 14h e 16h, e os aprovados garantem os descontos, caso a matrícula seja confirmada no mesmo dia.

Os calouros que participarem da campanha terão 60% de desconto durante o primeiro ano de graduação e 50% de desconto no restante do curso. A campanha é válida para cursos a distância e presenciais de todas as áreas, como Arquitetura e Urbanismo, Direito, Educação Física, Engenharia de Produção, Nutrição, Marketing, entre outros, conforme regulamento. As inscrições para o Megavestibular são gratuitas e podem ser realizadas por meio do portal http://portal.estacio.br/megavestibular.

Somente terão acesso aos benefícios aqueles que efetuarem a confirmação de matrícula no dia da ação. Os pagamentos referentes à primeira mensalidade poderão ser realizados na hora, com cartão de débito ou crédito nas unidades participantes ou via boleto, desde que no mesmo dia.

Para portadores de diploma de ensino superior e para aqueles que fizeram o Enem e desejam ingressar na Estácio, não é preciso prestar o vestibular. Nesse caso, basta comparecer em uma unidade munido do boletim (com nota acima de 300 na redação e no mínimo 100 em cada uma das provas objetivas do exame) e cópias e originais do RG, CPF, comprovante de residência, histórico de conclusão do ensino médio e diploma para quem já fez a primeira graduação.

Vantagens

Ao iniciar seus estudos em uma das mais respeitadas instituições de ensino do Brasil, o aluno da Estácio contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; acervo bibliográfico físico virtual; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outras vantagens.

Vale salientar que os estudantes ainda podem contar com o pagamento parcial das mensalidades promocionais com a DIS – Diluição Solidária Estácio. O valor residual dessas mensalidades pode ser diluído conforme previsto no regulamento do produto, disponível em www.estacio.br/regulamentos . Caso o candidato opte pela quitação antecipada ou cancelamento desta oferta, deverá entrar em contato com o call center ou se dirigir a uma de nossas unidades. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4003-6767 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 880 6767 (demais regiões).

Os descontos não são cumulativos entre si nem com quaisquer outros descontos. Para garantir a bolsa ofertada, o candidato deve procurar a unidade ou polo escolhido até a data de vigência da campanha. Válido para matriculados no 1º semestre de 2020. Esta campanha não é válida para o curso de Medicina. Todos os detalhes da campanha estão descritos no regulamento da mesma em nosso site.

Fonte e foto assessoria