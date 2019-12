MNSL ATENDE A MAIS UMA VITIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL A MENOR NO FINAL DE SEMANA

16/12/19 - 13:36:53

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), pioneira no Estado em ofertar atendimentos especializados a mães e bebês de alto risco, assegurou 115 atendimentos às usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), durante os dias 13, 14 e 15 de dezembro, sendo 45 internamentos que resultaram em 41 partos e 70 pacientes que receberam alta após avaliação ou foram liberadas para o pré-natal, é o que informou a gerente de Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga, nesta segunda-feira, 16.

Durante o período citado, nove pacientes foram transferidas para maternidades com perfil de risco habitual. Além disso, foi realizado um atendimento no Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, sendo um a menor de idade.

Adhara, explicou que ao chegar a MNSL, a gestante é encaminhada para a recepção, onde requer a identificação, preenche a ficha e, em seguida é atendida pela equipe de enfermagem. “Após esse atendimento ela é classificada como risco habitual, risco de baixa complexidade, ou risco de alta complexidade, caracterizada pelos sinais, sintomas, exames e pelas queixas principais”. observou a gerente da admissão.

De acordo com o relatório gerencial do centro cirúrgico da MNSL, de janeiro a novembro, a maternidade contabilizou 4.826 partos, sendo 2.627 cesáreos e 2.199 normais. Além disso, durante o final de semana (de 13 a 15 de novembro) o Centro Cirúrgico registrou 54 atendimentos, sendo: 13 partos normais e 28 cesáreos, sete curetagens, seis cirurgias obstétricas, comunicou a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco D’Avilla Oliveira.

Assim como todas as unidades inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), a Nossa Senhora de Lourdes funciona no regime porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na maternidade. Além dessas usuárias, a MNSL ainda abre portas para gestantes atendidas pelo SUS que vem de outros Estados, a exemplo da Bahia, de onde chegaram duas pacientes. A Unidade fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é o (79) 3222-8650.

As informações são da SES