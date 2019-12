Não muda ainda a opinião para 2020

16/12/19 - 00:36:25

Diógenes Brayner – [email protected]

O final de semana foi de especulações. A novidade foi a filiação da delegada Daniela Garcia ao Cidadania, presidido em Sergipe pelo senador Alessandro Vieira. As conversas duraram alguns meses, até a Daniela se decidir. A informação de sempre era de que a delegada não pretendia se envolver em política, mas terminou sendo convencida e pode ser um nome a disputar a Prefeitura de Aracaju. A direita comemora o seu nome. A esquerda também. Agora é avaliar os próximos passos para fazer analises e avaliações de como vai se comportar o eleitor.

Um detalhe que anima o bloco liderado por Alessandro: a filiação de Daniela teve o endosso do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e uma provável candidatura pode ter aval do ex-juiz federal, que não está acomodado politicamente e pensa no Planalto em 2022.

É difícil prever grandes mudanças em razão de Aracaju manter sempre posição mais à esquerda. Apenas um fato é perceptível neste momento: Edvaldo Nogueira (PCdoB) é uma “máquina de fazer obras”, como classificou um dos seus mais próximos aliados. É um fato que não dá para esconder e nem interpretar a constatação como tendenciosa. Acontece, e como esconder? A verdade é que Edvaldo atuou como não se esperava, inclusive pela crise que passa o País, Estados e cidades. Naturalmente, dá para perceber que o estilo mudou.

Claro que não se devem desprezar os adversários, mas a Prefeitura realizou, nesses três anos, uma transformação em Aracaju que chegou a silenciar a oposição, incluindo a questão social, atenção à periferia e pagamento do servidor. Seria até natural alguma consequência exposta da crise, mas, a impressão é de que ela não chegou a Aracaju. Não se tem noção de como será o resultado final do pleito, mas dentro de uma visão de ação e trabalho pela melhoria da cidade, não se chega a uma avaliação contrária.

Sobre uma provável candidatura da delegada Daniela Garcia à prefeita de Aracaju, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) avalia como “normal”. E admite que “é mais uma opção para a sociedade aracajuana escolher”. Mitidieri acha que o seu grupo tem que “trabalhar, trabalhar e trabalhar. O resto a gente deixa nas mãos do povo”. Sobre o anúncio de que o PT pode deixar a aliança e também indicar candidato, o parlamentar admite que “não tem problema algum. O PT tem todo o direito de lançar um nome à disputa. Queremos a manutenção da união, mas não sendo possível, vamos disutar”. Para Mitidieri. “todos nós trabalhamos pela unidade, mas é uma decisão do PT. O que eles decidirem, nós respeitaremos”.

Tem quem não pense dessa forma. A maioria admite que esteja se revelando uma birra política entre o Partido dos Trabalhadores com o prefeito Edvaldo Nogueira, o PT reclama de “desatenção em relação ao partido”. Além disso, a legenda se acha muito forte e que tem nomes capazes de superar todo o trabalho que vem sendo realizado e retomar a Prefeitura. A sigla não acha que vai dividir a base aliada e não parece se preocupar com o projeto político montado por Marcelo Deda. Lógico que isso pode ter reflexos negativos, porque uma derrota em 2020 deve repercutir em 2022 e promover uma divisão que não se somará jamais.

É muito cedo para prevê o que pode acontecer, mas está em tempo de fazer uma reflexão sobre o futuro de um projeto que tem tudo para ir mais adiante.

Começa emendas

Os deputados começam, a partir de hoje, a analisar a PEC que adapta a Previdência estadual à federal, assim como vem sendo feito em Estados, independente de Governos da esquerda ou direita.

*** A PEC começa a ser discutida e até quarta-feira podem ser apresentadas emendas, para a primeira votação já na quinta-feira.

Depende da readaptação

Parte dos parlamentares, da base aliada e oposição, terão emendas a oferecer, mas há opinião de que a readaptação deve ser aprovada, embora depois de muita discussão.

*** Tem quem aposte que ainda haverá muita conversa para convencer os parlamentares, que admitem antipatia junto aos servidores públicos.

*** Um deles foi claro: sem a adaptação o Governo não terá como pagar os servidores no próximo ano.

Para ter noção

Um parlamentar da base aliada disse, ontem, que a partir de hoje “é que teremos uma noção de votos favoráveis e contra”. Previu que “no momento o Governo não tem 16 votos necessários para aprovar a PEC”.

*** Admitiu que os 13 votos para aprovar projetos de lei o Governo tem. Disse ainda que o “Governo tem voto suficiente para aprovar 14% de desconto previdenciário para todos os servidores”.

*** O deputado calcula que “o projeto dos professores já tem votos para ser aprovado”.

Regra de transição

O mesmo parlamentar acrescenta que “sem a regra de transição, como foi feito pelo Governo Federal, o governador Belivaldo Chagas deve rever e enviar uma forma de plroposta aos servidores”.

*** – Além disso, deve garantir a paridade e integralidade dos atuais servidores públicos, disse.

Regras de Brasília

A regra para os militares vem de Brasília, mantendo a integralidade e paridade, além de reduzir desconto previdenciário para 10,5%.

*** – Com isso, os militares ganharão poder e perderão cinco anos: hoje se aposentam com 30 anos de serviços e passarão para 35.

Pela greve geral

Hoje à tarde, as Centrais Sindicais fará uma assembleia geral unificada, às 15 horas, na Praça Fausto Cardoso, em frente a Alese.

*** Em pauta, o indicativo de greve geral do serviço público estadual para quinta-feira, data que está agendada a votação do 1° turno da PEC sobre a reforma da Previdência.

Radar da disputa

A filiação da delegada Daniela Garcia ao Cidadania, sexta-feira, provocou um auê. O final de semana foi de especulações diversas e todas levavam para um único foco: sua candidatura à prefeita de Aracaju.

*** Ainda não está definida, mas tudo indica que ela entra no radar da disputa, com apoio do grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira.

*** Caso Daniela dispute e Prefeitura de Aracaju, deverá afastar-se do cargo no Ministério da Justiça, em Brasília, dia 30 de abril do próximo ano.

Decisão mais adiante

Ontem à noite o senador Alessandro Vieira disse que a definição sobre candidaturas será tomada mais adiante, ouvindo o grupo.

*** – Temos excelentes nomes e vamos apresentar uma chapa capaz de renovar a política de Aracaju, disse o senador.

Várias especulações

Surgiram várias especulações em torno da candidatura de Daniela à Prefeitura. Uma delas, repetida algumas vezes, foi de que Valadares Filho (PSB) seria o seu vice.

*** Valadares Filho disse que nunca conversou com Daniela sobre isso, apesar da boa relação que mantém com ela e “até gratidão pela forma corajosa e espontânea da participação dela na minha campanha em 2018”.

Sobre Emilia Corrêa

Outra informação que circulou, sem confirmação, foi de que vereadora Emília Corrêa (Patriota) “será a primeira a quebrar a ‘Unidade’ do grupo”.

*** Teria se sentido preterida por ter sido comunicada na véspera do anúncio da filiação de Daniela Garcia ao Cidadania.

*** Emília sempre esteve ao lado de Daniela sem demonstrar arrepios do tipo. Fica difícil acreditar.

Emília acompanha

O senador Alessandro Vieira desfaz o boato: “a vereadora Emília Corrêa acompanha este processo há meses. Não existe nenhum problema no grupo”.

*** Admitiu: “é natural que os adversários tentem criar discórdia. É o típico jogo sujo da velha política. Vamos seguir em frente, mostrando que dá para fazer diferente”.

Sobre nome do PT

Confirmado para o dia 10 de janeiro o lançamento da candidatura de Márcio Macedo (PT), embora até lá ainda haja muitas conversas. Marcio confirmou que seu nome foi colocado à disposição do partido.

*** Ontem, um dos membros da legenda disse que a vice-governadora Eliane Aquino não pretendia ser candidata. Teria ouvido dela isso.

Quanto mais, melhor

O deputado Zezinho Guimarães (quase DEM) considerou, na sexta-feira à noite: “bom que a delegada Daniela Garcia seja candidata a prefeita de Aracaju”.

*** – Quanto mais gente melhor, disse e acrescentou: “o DEM vai lançar o deputado estadual Garibaldi Mendonça a prefeito”.

Definição interna

No final da noite, o PSB avisou que tem definição interna sobre candidatura própria a prefeito de Aracaju e o nome definido é o de Valadares Filho.

*** O partido está conversando com várias lideranças, à busca de apoio, com objetivo de fortalecer o nome de Valadares.

*** A decisão do partido é que não será vice de ninguém, até porque as pesquisas mostram que Valadares Filho é “muito competitivo”.

Aprovação do Cade

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) confirmou: “é verdade a venda da Plamed à Hapvida”, anunciada desde sexta-feira.

*** Explicou, entretanto, que a venda ainda precisa ser autorizada pelo Conselho Administrativo e Defesa Econômica (Cadê).

*** – O processo deve levar uns três ou quatro meses pra ser concluído, disse.

Um bom bate papo

Clóvis Barbosa – Esse discurso de que ninguém presta, geralmente é usado por demagogos que vêem em outros a sua imagem!

Café com política – Quinta-feira à noite políticos, jornalistas, radialistas e freqüentadores do grupo “Café com Política” se confraternizaram pelo final de ano.

Café esquenta – No encontro aconteceu uma palestra com o economista André Quaresma. O café esquentou com a presença de integrantes de todas as tendências políticas.

Discute reforma – A Assembleia Legislativa está discutindo, com tranqüilidade, a adaptação da Reforma da Previdência. A sinalização é de que será aprovada.

Sobre viagem – Segundo Helena Patrícia, especialistas recomendam que se você estiver sem dinheiro para viajar, beba até não saber onde está.

Segunda instância – Ministro Marco Aurélio diz que placar de julgamento sobre prisão em 2ª instância deveria ter sido 11 a 0.

Operação Fafen – Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, recebe direção da Proquigel/Unigel para tratar da retomada das operações da Fafen.

Salário mínimo – Saque imediato do FGTS será em 20 de dezembro; limite será de um salário mínimo, o que serve para dar uma folga no Natal.

Fundo eleitoral – É um absurdo o aumento do Fundo Eleitoral, tirando da Saúde. Deputados deveriam ser mais conscientes e não aprovar essa violência contra o povo.