MPE – Operação Citrus: prefeito do município de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck é preso

16/12/19 - 08:27:38

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público Estadual de Sergipe (MPE/SE) deflagrou desde as primeiras horas desta segunda-feira (16), uma operação denominada Citrus.

Cerca de 100 policiais civis e militares estão cumprindo 17 mandados de busca e apreensão em residências, sedes de empresas e órgãos públicos dos municípios de Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju

A ação foi desencadeada para apurar irregularidades na licitação para compra de medicamentos. Neste momento os agentes estão na sede da prefeitura e na Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras.

Durante a operação, o prefeito do município de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck, foi preso e foi conduzido para a sede do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária da Polícia Civil (Deotap) em Aracaju.

As informações são de que estão sendo cumpridos mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado. As buscas e apreensões acontecem em 17 alvos, entre residências, empresas e órgãos públicos, nos Municípios de Laranjeiras, Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.