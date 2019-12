PM PRENDE SUSPEITO DE APRESENTAR UMA FALSA IDENTIFICAÇÃO

16/12/19 - 05:09:51

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam no último sábado (14) um homem por falsidade ideológica no bairro Santos Dumont, na capital sergipana.

Os policiais realizavam patrulhamento quando visualizaram um veículo suspeito. Após solicitação do documento de identidade do condutor e do automóvel, os policiais constataram que se tratava de uma falsificação.

Jadson Santos Barboza confessou aos policiais que usava a identidade falsa porque mantinha ligações com o tráfico de drogas e estava com mandado de prisão em aberto. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.