PM PRENDE TRIO SUSPEITO DE ROUBO COM ARMA DE FOGO NO MOSQUEIRO

16/12/19 - 16:59:44

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam no domingo (15) três suspeitos de roubo no povoado São José, Mosqueiro.

No final da tarde, os policiais foram informados que três homens tentaram roubar um motorista que trafegava na região.

Ao se deslocarem até o local, a equipe policial percebeu quando os suspeitos passavam por um das ruas da localidade. Durante a busca pessoal, foi encontrado com um dos homens um revólver calibre .38, três munições, além de trouxas de maconha e um quantidade de cocaína.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis no caso.