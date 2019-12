Prefeito de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck, é solto após pagamento de fiança de 10 mil

16/12/19 - 12:32:25

No final da manhã desta segunda-feira (16), o prefeito de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck, foi liberado após ser preso por porte ilegal de arma de fogo, pela polícia após pagar uma fiança no valor de R$ 10 mil.

Paulo Hagenbeck foi preso junto com um funcionário, que estava armado, em uma fazenda durante uma operação do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MPSE).

Operação – Cerca de 100 policiais civis e militares estão cumprindo 17 mandados de busca e apreensão em residências, sedes de empresas e órgãos públicos dos municípios de Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju

A ação foi desencadeada para apurar irregularidades na licitação para compra de medicamentos. Neste momento os agentes estão na sede da prefeitura e na Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras.

Durante a operação, o prefeito do município de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck, foi preso e foi conduzido para a sede do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária da Polícia Civil (Deotap) em Aracaju. Na residência do prefeito, a polícia encontrou uma arma de fogo, sem registro.