PREFEITURA DE ARACAJU ANUNCIA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º

16/12/19 - 10:18:57

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta segunda-feira, 16, por meio das suas redes sociais, o pagamento da segunda parcela do 13º salário de todos os servidores da Prefeitura. De acordo com o gestor, os funcionários efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas terão os valores creditados nas contas a partir das 18h de terça-feira, 17. A primeira parcela da bonificação foi paga de maneira antecipada pela administração municipal, entre os meses de abril e setembro, em conformidade com os aniversários dos servidores.

“É com muita alegria que comunico a todos os trabalhadores da Prefeitura, ativos e inativos, que a segunda parcela do décimo terceiro será paga antecipadamente, nesta terça-feira à noite. Todos, sem exceção, recebem na data, o que mostra o nosso compromisso com o servidor, que tanto nos ajuda na condução da máquina, dia-a-dia. Muitos foram os esforços, mas conseguimos garantir, mais uma vez, o pagamento do décimo para os servidores da Prefeitura de Aracaju”, destacou Edvaldo.

Durante a transmissão, o prefeito lembrou que, com o pagamento da segunda parte do décimo, a administração municipal completa 40 folhas salariais pagas em 35 meses. “Paguei três folhas de décimo terceiro, duas atrasadas, que herdamos da gestão anterior, e 35 folhas correntes. Já são mais de R$3,1 bilhões injetados na economia, graças a política de austeridade que colocamos em prática, ao nosso Planejamento Estratégico e, acima de tudo, graças ao nosso compromisso com os servidores públicos municipais”, ratificou.

