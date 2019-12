Prefeituras de Laranjeiras e Socorro alvos operação do Gaeco

16/12/19 - 07:20:28

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público Estadual de Sergipe (MPE/SE) deflagrou desde as primeiras horas desta segunda-feira (16), uma operação nos municípios de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras.

A ação foi desencadeada para apurar irregularidades na licitação para compra de medicamentos. Neste momento os agentes estão na sede da prefeitura e na Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras.

