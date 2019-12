PRIMAVERA SOCIALISTA DO PSOL LANÇA PRÉ-CANDIDATURA À PREFEITURA DE ARACAJU

A oficialização do lançamento da pré-candidatura para vereança da Professora Sônia Meire, abriu espaço para discussão interna do PSOL para disputa à prefeitura de Aracaju em 2020.

A Primavera Socialista, maior corrente interna do PSOL em Sergipe e em nível nacional e liderada por Márcio Souza, entende que é preciso ampliar o debate dentro do partido com sua militância e dar as cidadãs e cidadãos da querida Aracaju a possibilidade de discutir os problemas reais que nosso povo enfrenta no seu dia-a-dia.

Professor Jossimário Mick foi candidato pela primeira vez em 2018, sendo o mais jovem do Brasil ao senado nas últimas eleições com quase 12 mil votos, apesar dos escassos recursos financeiros para uma disputa por igual com os principais nomes do cenário político de Sergipe que também disputaram o senado. É Agente Federal e atua na fiscalização internacional junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Técnico Agrícola, estagiou na EMBRAPA. Também é músico e passou pelo Conservatório de Música, pela SECBanda, Coral da Orquestra Sinfônica de Sergipe e foi bolsista do Coral da UFS e grande incentivador das bandas marciais e fanfarras como um instrumento de transformação social para nossas crianças e jovens em situação de risco. Possui três graduações: duas licenciaturas em letras português, inglês e espanhol e um bacharelado em secretariado executivo pela Universidade Federal de Sergipe. Especializou-se em educação pela Universidade Tiradentes. Há 13 anos atuou nas comunidades ribeirinhas, no agreste e sertão sergipano, levando conhecimento e transformando a realidade social por onde andou.

Atualmente está na coordenação estadual da Frente de Luta pela Economia Solidária em Sergipe e dialoga com diversos setores, tal como os povos de matriz africana, LGBTQI, com a classe artística, produtores rurais no fomento à agricultura orgânica e agroecológica.

Ainda no Colégio Atheneu, presidiu o Clube Estudantil de Geologia Amadorista de Sergipe, instituição científica que o oportunizou o contato com cientistas de todo mundo através de congressos brasileiros e internacionais, além de pesquisas paleontológicas e geológicas em todo estado de Sergipe.

É um jovem idealista, de origem humilde e um lutador social preparado para o desafio de transformar Aracaju.

Comunicação Primavera Socialista.