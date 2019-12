SALÁRIO DE PREFEITO E VEREADORES: ANTECIPAÇÃO NÃO PARTIU DA PREFEITURA

16/12/19 - 05:30:40

A proposta de reajuste salarial para vereadores, prefeito e secretários municipais, aprovada pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na noite da última quinta-feira, 12, foi uma iniciativa da Mesa Diretora do Legislativo Municipal, que antecipou em um ano a decisão que poderia ser tomada até o final de 2020.

Essa antecipação não partiu da Prefeitura de Aracaju. De acordo com a Lei Orgânica do Município, os vereadores têm a prerrogativa de fixar os valores de salários para a legislatura seguinte até o final do mandato.

A matéria aprovada não incide sobre os salários do prefeito, dos vereadores e dos secretários atuais, e só entrará em vigor em 2021 até 2024, valendo, portanto, para a próxima legislatura.