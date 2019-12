Saneamento Expresso já levou educação ambiental para quase sete mil pessoas

16/12/19 - 15:45:46

Unidade móvel da Deso percorreu 12 municípios sergipanos este ano

O Saneamento Expresso, unidade móvel da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), percorreu 12 municípios do Estado, de junho a novembro de 2019. A iniciativa levou educação ambiental para quase sete mil pessoas, grande parte do público, formada por crianças e adolescentes em idade escolar.

A finalidade, segundo Ardilles Souza Ferreira, gerente de Ações Socioambientais do Programa Águas de Sergipe, é complementar as ações da Deso fomentando o debate sobre o consumo consciente de água e a gestão eficiente dos sistemas de saneamento básico. Neste processo, conforme destacou, o público-alvo definido tem relevância preponderante.

“Todos os dias, a Deso coloca em operação um sistema gigantesco para fazer com que esse bem tão precioso chegue às torneiras com qualidade. Como a sociedade é uma parceira fundamental para o desempenho das nossas operações, acreditamos no potencial das crianças e adolescentes como bons multiplicadores desse conhecimento”, explica Ardilles.

Nas visitas, guiadas por servidores da Companhia, os participantes acompanham, através de uma maquete edificada dentro do veículo, desde a captação até a devolução do efluente tratado no corpo hídrico. A maquete, também, detalha como acontece a proteção de mananciais, o saneamento rural e urbano, as estações de tratamento de água e esgoto, drenagem pluvial, resíduos sólidos, o uso consciente da água e até o manejo do lodo de esgoto.

Ações, acessibilidade e inclusão

Acessível, o Saneamento Expresso recebeu alunos com deficiência que não ficaram de fora das visitas junto com os demais colegas de turma. “Para nós é uma alegria chegarmos às comunidades ou às escolas e podermos garantir o acesso de pessoas com necessidades especiais ao veículo que tem uma rampa automática e facilita esse processo. Isso é cidadania e respeito ao cidadão”, disse Marcos Lázaro da Costa, presidente e supervisor de educação ambiental da Deso.

“Além de estruturar as cidades para um futuro sustentável com o que há de mais moderno em saneamento, a Deso tem uma preocupação com a formação das novas gerações. O Saneamento Expresso tem ajudado na construção da consciência cidadã de cada um dos pequenos sergipanos que já passou por ele”, ressalta o gerente socioambiental da Deso, Mário Léo de Oliveira Rodrigues, lembrando que o coral “Cantar das Águas” embalou muitas das ações itinerantes protagonizadas pelo veículo.

Programa Águas de Sergipe

O ônibus é um investimento do Programa Águas de Sergipe, financiado pelo Banco Mundial, e, além de Aracaju, passou por cidades como Lagarto, Itabaiana, Propriá, Nossa Senhora da Glória, Laranjeiras, Capela e Porto da Folha. Alguns desses municípios foram contemplados em mais de uma oportunidade.

“Atualmente, as ações do Programa estão concentradas no município de Itabaiana, onde são executados os serviços de requalificação da rede de esgoto, micro e macrodrenagem, mas o Saneamento Expresso atende a todo o Estado, uma vez que o objetivo é desenvolver iniciativas de preservação para toda a Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe”, completa Mário Léo, acrescentando que os resultados têm sido muito expressivos.

Por Kátia Santana

Foto assessoria