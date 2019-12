Senac vive noite de alegria com duas formaturas

16/12/19 - 14:12:07

Formar profissionais capacitados para atuar nas mais diversas áreas do mercado de trabalho é uma das missões do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. Missão que tem sido cumprida com muito orgulho há mais de 70 anos em Sergipe, sempre buscando desenvolver a maior qualidade profissional nas pessoas, oferecendo os melhores cursos de qualificação, de acordo com as demandas do mercado de trabalho.

Na última sexta-feira (13), duas turmas fizeram a comemoração de colação de grau técnico nos cursos de massoterapia e rádio e TV, no auditório do Senac em Aracaju. Mais de 50 alunos receberam seus certificados em uma noite de muita comemoração. A formatura aconteceu com a presença de amigos e familiares, em uma grande festa. O radialista Ícaro Barbosa comemorou a realização pessoal com sua formatura.

“A formação do Senac me ajudou muito a pensar em meu futuro profissional. O Senac tem uma excelente didática, desenvolve o potencial dos alunos e nos deu uma formação completa. A qualificação foi fundamental para meu desenvolvimento e agora estou feliz com essa formação e minha nova profissão”, disse Ícaro.

O sentimento de alegria pela formatura foi compartilhado por Eduarda Melo, que se formou em massoterapia. Para ela, a formação profissional é um importante passo para seu futuro.

“O Senac me abriu um campo de oportunidades, com o curso de massoterapia. O curso me mostrou um leque muito grande para poder atuar no mercado de trabalho. É um orgulho muito grande ter feito esse curso, fazendo parte da família Senac por dois anos e me formar”, comentou.

A diretora regional do Senac, Priscila Felizola, comemorou a formatura das turmas de rádio e TV e Massoterapia, destacando que a realização pessoal dos alunos é um dos focos do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

“Estamos formando mais duas turmas em uma noite de comemoração, estamos transformando vidas para melhor. Esse é o papel do Senac na vida das pessoas, promover a qualificação com excelência para que formemos os melhores profissionais do mercado. Essas duas turmas irão enriquecer o mercado de trabalho, qualificando mais as áreas de atuação dos novos profissionais”.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria