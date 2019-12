Sergipe é destaque em II Seminário da Planificação da Atenção à Saúde em Brasília

16/12/19 - 06:47:54

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através da Diretoria de Atenção Integral à Saúde (DAIS) e da Fundação Estadual de Saúde (FUNESA), participou, nos dias 10 e 11 de dezembro, em Brasília, do II Seminário da Planificação da Atenção à Saúde, evento promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) que contou com a participação de, aproximadamente, 300 profissionais de todo o país envolvidos no Projeto de Planificação da Atenção à Saúde, o PlanificaSUS.

O objetivo do encontro foi apresentar o resultado da ampliação da Planificação que, em 2019, foi estendida a mais 26 regiões de saúde, em 20 estados da federação, por meio do Proadi – PlanificaSUS, projeto desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e o Instituto Israelita de Responsabilidade Social, Hospital Albert Einstein.

A coordenadora da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde do CONASS, Maria José Evangelista, destacou a participação do estado de Sergipe que está desenvolvendo o PlanificaSUS em duas regiões de saúde, Itabaiana e Lagarto, e o sucesso do evento que tem atingido seus objetivos que é a melhoria concreta dos benefícios que o projeto produz para a população usuária do Sistema Único de Saúde.

“O Seminário foi um sucesso porque eu penso que a gente mede o sucesso de um evento, de uma atividade, quando atinge o usuário e nós tivemos a participação de usuários e de profissionais que apresentaram suas experiências com casos concretos, o que é fantástico. Agradeço a participação maciça dos amigos e colegas da SES, dos municípios, do Cosems e tenho certeza que todos voltarão bastante motivados, com as baterias recarregadas. Esse é um processo trabalhoso, com muitos detalhes, mas vamos chegar lá. Contem com o Conass para assessorar naquilo que for necessário para qualificar a Atenção Primária para que se torne resolutiva e integrada com a Especializada, o que é um grande desafio. Tenho certeza de que juntos, dentro de um breve tempo, teremos resultados bastante positivos”, ressaltou Maria José.

Para a diretora Geral da FUNESA, Lavínia Trigo Loureiro, poder participar do Seminário, enquanto Escola de Saúde Pública foi um momento muito feliz e importante por propiciar o compartilhamento de vivências e experiências bem-sucedidas.

Fonte e foto assessoria