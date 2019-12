Servidor público tem linha de crédito para antecipação do 13º salário

16/12/19 - 16:10:13

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) está disponibilizando desde o último sábado (14) uma linha de crédito exclusiva para adiantamento das parcelas do 13º salário. A iniciativa é uma opção para os servidores públicos que desejarem antecipar o recebimento da gratificação.

As condições de crédito são diferenciadas e ideais para quem deseja sanar necessidades e imprevistos. “A contratação pode ser feita através dos caixas eletrônicos, Internet Banking, aplicativo e agências do Banese em todo o Estado”, informa Maraiza Cruz Sá, superintendente de Crédito do Banese.

A linha de crédito é destinada a servidores públicos estaduais, ativos e inativos que recebam seus créditos vencimentos através do Banese, e que não tenham recebido o pagamento do 13º Salário referente ao exercício de 2019. O crédito é sujeito à análise e aprovação do banco.

Fonte e foto assessoria