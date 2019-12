Tenente-coronel da Polícia Militar é preso em Socorro por descumprir medida protetiva

16/12/19 - 16:49:44

Um tenente-coronel da Polícia Militar do estado de Sergipe, foi preso em flagrante no último sábado (14) por não cumprir medida protetiva determinada pela Justiça por violência doméstica.

O militar lotado na Ouvidoria Geral, é acusado de entrar na casa onde estavam a ex-mulher e uma ex-cunhada, no conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro. Elas teriam gritado por socorro, o que foi ouvido por agentes da Guarda Municipal que efetuaram a prisão em flagrante do militar.

No domingo (15) ele foi ouvido durante a audiência de custódia pelo juiz plantonista no Fórum Gumersindo Bessa. O magistrado expediu mandado de prisão preventiva e o tenente-coronel foi levado para o Presídio Militar de Sergipe (Presmil)