TRÊS PESSOAS SÃO PRESAS POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NESTE FIM DE SEMANA

16/12/19 - 09:37:47

A companhia de trânsito da Policia Militar do Estado de Sergipe (CPTRAN), realizou neste fim de semana diversas operações de policiamento preventivo de trânsito na capital. O objetivo é aumentar a ostensividade policial militar, fiscalizando o comportamento inadequado dos condutores de veículos que venham a transitar em nossa capital sem a devida prudência.

Foram registrados acidentes com vitimas lesionadas sendo que oito pessoas se feriram em acidentes de trânsito neste período somente em Aracaju.

Já sobre a lei seca, três pessoas foram presas em flagrante por estarem conduzindo seus veículos após ingerirem bebida alcoólica. Todas fizeram o teste do etilometro (bafômetro) e ultrapassaram o limite legislativo de 0,33 mg/l de álcool no ar expelido. Um dos condutores chegou a estar com 1,01 mg/l de álcool no sangue. Os condutores flagrados foram conduzidos a delegacia para o devido procedimento legal.

“Infelizmente ainda não há uma ampla conscientização dos condutores em saber que dirigir embriagado pode matar, conforme pesquisa da SSP, 56% das pessoas que morreram em acidentes de trânsito na capital tinha álcool no sangue, o que só comprova que dirigir embriagado pode tirar vidas”, afirma o capitão Silveira, comandante da CPTRAN.

Nossas equipes estarão atuando 24 horas por dia, durante todo o período do carnaval, podendo ser solicitada através do 190 ( CIOSP) para ocorrências e acidentes de trânsito que por ventura tenham vitimas

Com informações e foto da Cptran