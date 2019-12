AUMENTO DE SALÁRIO: VOTAÇÃO NA CMA FOI NA SURDINA, AFIRMA VEREADOR

17/12/19 - 14:03:00

Na noite desta segunda-feira, 16, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou o programa “Nas Ruas”, live liderada por ele e divulgada através de suas redes sociais, para falar de diversos assuntos que são de interesse da população aracajuana.

Durante o programa o vereador esclareceu vários assuntos que foram divulgados por meio de redes sociais na capital sergipana, além de discutir os diferentes temas que os internautas solicitaram. O primeiro tema questionado por um seguidor do Instagram foi sobre o aumento do valor das passagens de ônibus.

Amintas explicou que “a nova lei em Aracaju diz que o aumento das passagens é decidido pelo prefeito e não mais pela Câmara de Vereadores. Mas já solicitamos que sejam enviados para os vereadores todos os documentos que justifiquem o aumento do preço das passagens de ônibus. Não vamos aceitar e vamos lutar para que não haja esse aumento em Aracaju”, afirmou.

O petebista também falou sobre a votação dos vereadores que aumentaram o próprio salário. O vereador, que não estava presente no momento da votação, declarou seu voto contrário. “As coisas foram feitas na ‘surdina’, o aumento não estava na pauta de votação. Na pauta de projetos não estava anunciado o projeto de aumento de salário, foi colocado de última hora, mais de meia noite. No momento eu já havia saído da Casa, pois tinha um compromisso e sempre faço questão de registrar minha ausência. Na manhã seguinte fiquei sabendo do aumento e me declarei contra, os vereadores não merecem aumento se o salário dos servidores continua o mesmo, isso é absurdo! Me reuni com alguns vereadores na Casa e chegamos a conclusão que o aumento não poderia ser votado naquele momento e foi considerado irregular. O aumento de salário dos vereadores foi anulado pelo presidente da Câmara”, assegurou.

Questionado, também, sobre as denúncias da “Máfia dos Shows”, Amintas explicou que as demandas continuam na justiça, estão sendo analisadas e investigadas, mas infelizmente não pôde dar continuidade na Câmara porque a CPI não foi aprovada.

Outro assunto que surgiu fai referente às obras da Avenida Euclides Figueiredo. “Há um prazo de 180 dias para a conclusão da obra, mas já soube que por enquanto está parada. Tenho certeza de que a obra será concluída porque no próximo ano temos eleições. Uma solução para aquela avenida seria fazer toda a parte de saneamento básico antes de asfaltar e talvez indenizar algumas casas para duplicar a via e melhorar o tráfego. Dessa forma, seriam evitadas enchentes durante os meses de chuva”, sugeriu o vereador.

Outro questionamento foi o mau atendimento nos hospitais de Aracaju, nos quais Amintas declarou que vai continuar fiscalizando de forma séria e consciente. Os internautas mudaram de assunto e enviaram sugestões de nomes para as próximas eleições de prefeito. Todos afirmaram que chegou a hora de colocar novos candidatos, que realizem os trabalhos que os antigos prometeram e ate agora não cumpriram. Dentre os nomes listados estão Cabo Amintas, Emília Corrêa, Daniele Garcia e Dr. Emerson.

Para finalizar a live, Amintas recebeu o convite de um seguidor para visitar as ruas do Bairro São Conrado e denunciar a situação crítica que os moradores estão convivendo com os buracos e vazamentos da rede de esgoto.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas