Após ser “censurado”, Cidadania se solidariza ao vereador Lilo Abençoado

17/12/19 - 15:16:14

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), enviou no dia 12 de dezembro, um ofício ao presidente da Câmara de Vereadores de São Cristóvão, Paulinho Júnior (PSL) solicitando que fosse limitado a ação de fiscalização dos parlamentares.

No texto o prefeito critica a atuação do único opositor, o vereador Lilo Abençoado (DEM) e manda recado duro aos demais vereadores.

Solidariedade e apoio

O Diretório do Cidadania em São Cristóvão emitiu uma nota de solidariedade em apoio ao vereador Lilo Abençoado, que está sendo constrangido de forma absurda pelo Prefeito do município de São Cristóvão, Marcos Santana.

A nota diz que “a atitude do prefeito em admoestar por escrito o Poder Legislativo Municipal faz lembrar atos ditatoriais dos que não respeitam o papel do parlamento e a competência constitucional do vereador de fiscalizar as ações do poder executivo”.

“Ao vereador Lilo Abençoado, nosso apoio e estímulo para que prossiga em sua missão legal de representar o povo que o elegeu, e principalmente continuar fiscalizando as ações do executivo municipal”, conclui a nota.