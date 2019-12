Bom Sucesso- Marcos oferece parte do dinheiro a Elias e ele nega. Ex de Paloma é ainda mais insensível: ‘Espero numa boa. Só espero que a menina não morra até lá’

17/12/19 - 16:37:42

Desde que Elias (Marcelo Faria) chegou, a vida de Paloma (Grazi Massafera) virou do avesso. E agora que seu ex marido pediu dinheiro para salvar a vida de Gabriela (Giovanna Coimbra), as coisas estão ainda piores.

Marcos (Romulo Estrela) irá tentar negociar com o interesseiro.