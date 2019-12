Comandante do 28º BC é condecorado com Medalha do Mérito Parlamentar

17/12/19 - 04:46:06

A Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado estadual Capitão Samuel (PSC), condecorou, no final da tarde dessa segunda-feira (16), o Comandante do 28º Batalhão de Caçadores (Batalhão Campo Grande), Coronel de Infantaria José Fernandes Carneiro dos Santos Filho, com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. A solenidade foi prestigiada por autoridades e familiares do homenageado.

Ao justificar a homenagem, Samuel explicou que a Ordem do Mérito Parlamentar da Alese se destina a galardoar pessoas físicas e/ou jurídicas, nacionais ou até estrangeiras que, pela prestação de relevantes serviços e ações em suas respectivas esferas de atuação, tenham contribuído diretamente para o engrandecimento do Estado de Sergipe e, particularmente, do Poder Legislativo ou, ainda, que por Excepcional Mérito, tenham –se tornado merecedores do especial reconhecimento.

Ao recordar a solenidade em que concedeu a mesma homenagem ao vice-presidente da República, General Mourão, Samuel fez um histórico da carreira militar do Coronel José Fernandes e disse que “(Coronel Fernandes) obteve inúmeras qualificações, a exemplo de cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos militares, além de cursos básicos ‘de operações na selva’, de ‘escalador militar’ e de ‘adaptação e operações na caatinga’”.

Em seguida, Samuel ainda lembrou que, “desempenhando suas funções com responsabilidade, com dedicação e com sobriedade” e chegou a ser condecorado os Títulos de Cidadão Aracajuano e Sergipano. “Ele demonstra gratidão e humildade e são virtudes presentes na vida de nosso Comandante, que, em todas as honrarias recebidas, faz questão de dizer que ‘ninguém faz nada sozinho’”.

Samuel concluiu com “a convicção de que, a cada dia, o Coronel Carneiro demonstra o ‘Braço Forte’ e a ‘Mão Amiga’ do Exército Brasileiro seguirão como sólidos alicerces da defesa e do desenvolvimento do Brasil”.

O homenageado

Em contrapartida, o Coronel Carneiro disse que estava recebendo a homenagem que antes dele, era o 28º Batalhão de Caçadores. “Esta importante Comenda que o 28º BC recebe hoje representa que a meta de integração com o nosso legislativo foi alcançada. Todos os setores, ao apoiar o 28º BC, sempre tiveram em mente que estavam facilitando que o nosso Batalhão Campo Grande entregasse serviços com mais qualidade para população”.

Ele aproveitou a oportunidade para agradecer aos parlamentares federais das mais recentes legislaturas pelo apoio à consecução das metas do Batalhão, com emendas que estão permitindo a Construção do Complexo Desportivo do 18 do Forte, que irá contar piscina semiolímpica, campo de futebol, pista de atletismo e um ginásio poliesportivo, os quais fomentarão a prática esportiva para a tropa, a família militar e para a comunidade do entorno.

Após uma série de agradecimentos ele fez menção à irmanada das Forças Armadas, companheiros de arma que sempre marcharam na mesma cadência, com uma tropa só, como foi evidenciado na interiorização da Operação Acolhida. “À nossa Marinha do Brasil, guardiã da Amazônia Azul, e nossa Força Aérea, protetora do nosso espaço aéreo, muito obrigado pela parceria”. Ele também agradeceu aos órgãos de segurança pública do Estado, fazendo um destaque especial à Polícia Militar.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto Alese