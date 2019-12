“A delegada Daniele Garcia fez a escolha certa”, diz deputado

17/12/19 - 05:09:53

O deputado estadual Georgeo Passos, vice-presidente estadual do Cidadania23, mostrou grande satisfação com a adesão da delegada Danielle Garcia ao partido. Na sexta-feira passada, dia 13, ela assinou o termo de filiação a sigla partidária em ato realizado na sede do diretório estadual com as presenças do presidente, senador Alessandro Vieira e do presidente do Diretório Municipal de Aracaju, Dr. Emerson.

Para Georgeo, Danielle Garcia teve uma decisão acertada. O parlamentar usou o pequeno expediente da sessão plenária desta segunda-feira, 16, para parabenizar a nova colega de partido. “É uma grande satisfação tê-la nas fileiras do nosso partido. Uma pessoa que tem um respeito muito grande da sociedade aracajuana e sergipana”, afirmou o deputado.

“Danielle Garcia fez um grandioso trabalho à frente da Deotap, investigando vários casos de corrupção no Estado de Sergipe. Ela hoje trabalha junto ao Ministério da Justiça, mas no próximo ano, em janeiro, finalizará as atividades na pasta e vem para o Estado de Sergipe e com certeza vai contribuir muito”, assegurou.

“É importante destacar que a filiação de Danielle neste momento incentiva, também, outras pessoas do bem a se filiarem aos partidos do nosso agrupamento político. Ficamos bastante feliz que novas pessoas que não participaram ainda dos processos políticos queiram ajudar Sergipe. Que mais gente possa ter esse interesse de participar da vida partidária”, completou.

Com a adesão da delegada, Georgeo entende que o Cidadania tem caminhado bem para a disputa do processo eleitoral em 2020. Ele diz que o partido tem trabalhado na formação de quadros e que a expectativa é de que até o início do próximo ano o agrupamento possa indicar quem serão os candidatos.

“Quando o nosso grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira, decidir quem vão ser os candidatos em Aracaju, já vamos ter a possibilidade de termos além de Dr. Emerson, vereadora Emília Corrêa, Milton Andrade, Deputada Kitty Lima, teremos também a figura da Delegada Danielle Garcia. Estamos caminhando bem”, finalizou.

Fonte e foto assessoria