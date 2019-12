Deputado Talysson de Valmir exalta mais duas inaugurações em Itabaiana

“Com as obras entregues neste final de semana, em pouco mais de 20 dias, a gestão municipal itabaianenses chega a 8 obras entregues, no total. Isso é fazer a diferença na administração pública”. A observação do deputado estadual Talysson de Valmir (PL) diz respeito a um momento diferenciado pelo qual a cidade de Itabaiana vem passando desde o final de novembro, quando todos os finais de semana de lá para cá passaram a ser marcados inaugurações de obras realizadas pela Prefeitura de Itabaiana, cuja administração está a cargo do prefeito Valmir de Francisquinho (PL).

Neste último domingo, 15 de dezembro, foi a vez do povoado Várzea do Gama, zona rural do município e uma das mais importantes comunidades agrícolas itabaianenses, ser contemplado com reforma da Escola Municipal Félix Diniz Barreto, que ganhou muro, área de convivência com jardinagem, acessibilidade, campo de futebol de areia, além de salas com ar condicionado para os alunos.

“Quem conhecia essa escola no antes, poderia até dizer que se tratava de uma unidade escolar comum, iguais a tantas outras espalhadas por Sergipe. Agora, quem visitar a escola, não sentirá diferença alguma de escolas da zona urbana e, digo mais, poderá identificar características de escolas particulares, visto a qualidade da obra da reforma que foi realizada nela”, avaliou o parlamentar.

Talysson também acompanhou a entrega da obra da Unidade de Saúde Básica Antônio Teles de Mendonça (Toinho de Miguel), que foi realizada integralmente com recursos próprios da Prefeitura de Itabaiana. “A Várzea do Gama, que já teve até prefeitos nascidos aqui, jamais teve um posto de saúde sequer. Agora a população tem um espaço como esse, completo, com consultório médico, odontológico, sala de enfermagem, farmácia, enfim, uma unidade completa para que as pessoas possam receber o atendimento necessário. É isso que uma gestão tem que fazer com os recursos dos impostos pagos pela população”, finalizou o deputado Talysson de Valmir.

