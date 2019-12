Deputados discutem fiscalização nas rodovias federais em SE

17/12/19 - 11:15:36

O líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Zezinho Sobral (PODE), informou que está agendada uma reunião nesta terça-feira, 17, na superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF/SE) e uma comissão de parlamentares. O objetivo é discutir a fiscalização de caminhões de cargas nas rodovias federais.

“O deputado Georgeo Passos fez uma referência sobre a questão do transporte de materiais para as usinas do nosso estado, pois a Polícia Rodoviária Federal teria implementado uma ação de fiscalização que resultou no aprisionamento de diversos veículos que transportam matéria prima para as nossas indústrias alcooleiras do nosso estado. Eu quero me somar a essa preocupação com o setor produtivo, que emprega milhares de sergipanos, desde a área do campo até as áreas industriais”, destaca.

Zezinho Sobral acrescentou que a reunião acontecerá a partir das 15h na sede da PRF à avenida Maranhão. “Essa reunião será com os deputados, o superintendente substituto da PRF, Davidson Harisson e os chefes de transporte das usinas, das companhias que atendem ao setor para que a PRF informe quais as exigências para o transporte desse tipo de carga, pois estamos no período da safra”, afirma.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Divulgação PRF/SE