EM 4 DIAS, 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INGETA MAIS DE R$ 100 MILHÕES NA ECONOMIA

17/12/19 - 14:19:29

Em apenas 4 dias, 13º salário dos servidores estaduais injeta mais de R$100 milhões na economia sergipana. A antecipação integral do décimo terceiro está disponível desde o último sábado (14) de dezembro.

Até as 11h30, desta terça-feira (17), 27 mil servidores optaram pelo adiantamento do décimo, via operação bancária. São mais de R$ 100 milhões injetados na economia sergipana neste período.

Já o pagamento do 13º salário dos servidores ativos da Educação de Sergipe será feito, integralmente, no próximo dia 20 de dezembro. O Estado também pagará o salário referente ao mês de dezembro no dia 30 deste mês, de forma integral, para os servidores que atuam nas unidades escolares.

Em um período de 30 dias (30 de novembro a 30 de dezembro) o Governo do Estado deve injetar R$ 520 milhões na economia local a partir dos pagamentos das folhas de novembro e dezembro e da gratificação natalina dos servidores estaduais.