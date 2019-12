IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO DE ARACAJU TERÁ REAJUSTE DE 3,22% EM 2020

17/12/19 - 05:19:49

Em 2020, o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Aracaju será reajustado em 3,22%, taxa que corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA). Este indicador, utilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) da Prefeitura de Aracaju para aplicar o reajuste, tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. O decreto foi assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelos secretários de Governo, Jorge Araujo Filho, e da Fazenda, Jeferson Passos, na manhã desta segunda-feira, 16.

“O IPTU poderá ser pago como nos anos anteriores, em até dez parcelas, cujo valor não seja inferior a 93 reais. O vencimento da cota única é dia 15 de janeiro; e para pagamento parcelado a primeira parcela vence dia 5 de fevereiro e as demais subsequentes no dia 5 ou no primeiro dia útil após o dia 5 de cada mês”, explica o secretário municipal da Fazendo, Jeferson Passos.

De acordo com o secretário, os contribuintes aracajuanos que não tiverem débitos com a Prefeitura e optarem por pagar em cota única até o dia 15 de janeiro terão desconto de até 7,5%. Caso o contribuinte possua algum débito com o município o desconto será de 2,5%.

Ainda com um volume considerável de isenções em análise, a Semfaz ainda não pôde concluir todas as avaliações. No entanto, o secretário garante que ninguém será prejudicado e que a não resposta ao pedido de isenção coloca o contribuinte na situação do ano anterior.

“Nós ainda não concluímos todo o trabalho de análise das isenções. Existe ainda um volume considerável, mas ninguém será prejudicado. Temos uma expectativa de que as pessoas comecem a receber os carnês já na primeira semana de janeiro”, afirma Jeferson.

Foto: Ana Lícia Menezes

Por Tirzah Braga