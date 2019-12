Motoboy morre após bater na traseira de um veículo de passeio para em cima de ponte

17/12/19 - 10:04:50

Os acidentes automobilísticos continuam aumentando as estatísticas de mortes violentas no estado de Sergipe.

Na manhã desta terça-feira (17) um motoboy morreu após perder o controle da moto e acabou batendo na traseira de um veículo de passeio, em cima da ponte que ligas o bairro Augusto Franco e o conjunto Inácio Barbosa.

As informações são de que um veículo teria parado em cima da ponte Gilberto Vila Nova, por falta de combustível e o proprietário teria ido a um posto para comprar a gasolina e quando voltou, encontrou o acidente.

O motoqueiro identificado como Ednaldo, 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma passageira que estava na garupa foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foi levada para o hospital, em estado grave.

Uma guarnição da CPTRAN foi acionada e esteve local, onde autuou o condutor do veículo que causou o acidente.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida

Foto grupo de whatsapp PM2 INFORM