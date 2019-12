Município de Propriá volta a ter Gás Natural para veículos

A cidade de Propriá já dispõe de ponto de abastecimento de Gás Natural. A Sergas, concessionária sergipana de gás natural, e um dos seus clientes, a empresa distribuidora Metagás, localizada no município de Carmópolis, passou a fornecer desde o dia 07 de dezembro Gás Natural Comprimido (GNC), ao posto de abastecimento de combustíveis na BR 101, no município de Propriá.

Essa reativação tem importância estratégica devido a posição geográfica em que o município de Propriá está localizado, distante cerca de 97 quilômetros da capital sergipana, fazendo fronteira com o estado de Alagoas e tendo como vizinha a cidade de Porto Real do Colégio. O posto é o último ponto de abastecimento de GNV dentro do estado de Sergipe, no sentido Aracaju/Maceió, pela BR 101. Já no sentido inverso, será o primeiro ponto de abastecimento para os veículos oriundos do estado de Alagoas. Além disso, o posto de abastecimento desse tipo de combustível em Alagoas, mais próximo de Propriá, fica a uma distância de cerca de 50 quilômetros, no município de São Sebastião.

Segundo o diretor presidente da Sergas, Valmor Barbosa, além da localização, esse posto de abastecimento de GNC, poderá atender a veículos em um raio em torno de 200 quilômetros, o que poderá oportunizar um incremento na conversão de veículos para essa matriz energética, “O GNC é uma forma rápida de interiorizar o gás natural. A partir do momento que o mercado consumidor fica mais maduro e consolidado, torna-se mais fácil a expansão do gasoduto no interior do estado”, explica Valmor.

Contribuição para o turismo

É importante destacar que esse ponto de abastecimento avançado poderá atender os veículos de turismo que se deslocam nos dois sentidos do estado, cruzando todo o nordeste do país em viagens turísticas no período de alta estação, quando o fluxo de veículos pela BR 101 aumenta de forma exponencial. Além disso, poderá atender também o público regional do baixo São Francisco e Sertão sergipano, assim como as cidades circo-vizinhas pelo lado de Alagoas como Arapiraca, Porto Real do Colégio, São Sebastião, entre outras.

Logística

Esta operação inicialmente será desenvolvida através de transporte rodoviário em carreta. O veículo tanque, carregará na base da Metagás, em Carmópolis, que é abastecida pela Sergas e levará até o posto localizado na BR101, no município de Propriá. O quantitativo inicial será entre 1.500 à 2.000 m³ de gás por dia, com forte tendência de crescimento.

