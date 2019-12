Não tem jeito: é aprovar ou aprovar

Diógenes Brayner

A adequação da Previdência estadual à reforma federal é uma questão que aparentemente não tem mais de uma opção. “É aprovar ou aprovar”. Uma espécie de beco sem saída, mesmo que alguns parlamentares tenham absoluta certeza que se expõem e podem se tornar mal vistos pelos servidores. A oposição poderia tentar mostrar serviços votando contra. Mas, sensatos, parlamentares do chamado grupo dos três (ou quatro?) demonstram que não estão na Assembleia Legislativa para se por contra até mesmo ao que for bom para o Estado.

Claro que a oposição vai apresentar emendas para evitar perdas aos servidores, mas não deixará de ser favorável. Questão de sensatez. No máximo um deputado da situação será voto contra, por questões de princípios partidários, como é o caso do professor Iran Barbosa (PT). O outro que ainda não sinaliza favorável é o Rodrigo Valadares (PTB), para impor sua posição contra o governador Belivaldo Chagas (PSD) e, diretamente, ao Estado. Integrantes do bloco aliado ensaiam ser contra, apenas para confrontar interesses contrariados.

Para falar uma linguagem mais aberta, setores facilmente identificáveis da situação estão de olho no comportamento de membros do PT. Principalmente aqueles que vivem bem postados nos cargos e incentivam um movimento que pode influenciar o voto contra. Um deles deixa claro que “já encheu o saco [expressão dele]” com a presença petista em posições privilegiadas do Governo e, mesmo assim, exibe claramente que é contra às mudanças necessárias à Previdência.

Esses deputados que ainda discutem a reforma previdenciária, não analisam todas as consequências de uma derrota da PEC. O fazem por maldade ou indiferença à situação difícil para pagamento dos salários. São R$ 100 milhões que todos os meses o Governo põe para cobrir a folha, principalmente dos inativos. É verdade que existem excessos, aposentadorias altas que não condizem com o salário inicial, mas são erros anteriores que se tornaram numa bola de neve e refletem agora em toda a estrutura, previdenciária ou não.

O ex-deputado federal José Carlos Machado, hoje presidente regional do DEM em Sergipe, disse ontem que se estivesse na Assembleia Legislativa “votaria com as duas mãos na PEC apresentada pelo Governo Belivaldo Chagas”. Acrescentou que, se não aprovarem a reforma, “o futuro dos servidores ativos e inativos estará comprometido”. Em sua visão, deixar da forma que está é “torcer pelo caos”, e acrescentou que o seu desejo “é que tudo dê certo e para isso tem que aprovar”.

Pode ser uma questão delicada, mas Estados administrados por governadores da esquerda, como o Piauí e Maranhão, aprovaram a readaptação. O que não pode é politizar uma decisão séria que, de todas as formas, oferece novas perspectivas para que todos saiam de um sufoco, o qual compromete o salário futuro de um povo vítima de discursos políticos demagógicos.

Edvaldo veta aumento

O presidente municipal do PT, Jefferson Lima, comemorou e apoiou a decisão de Edvaldo Nogueira (PCdoB) em vetar Projeto de Lei.

*** Aprovado pelos vereadores o PL autorizava o reajuste salarial dos próprios salários, além dos do prefeito, vice-prefeito e secretários.

*** Jefferson enxergou pressão popular para que o prefeito tomasse a decisão de vetar o Projeto de Lei aprovado pelos vereadores.

Bom trabalho

Ex-parlamentar e atuante da oposição em Aracaju, disse ontem que nunca votou em Edvaldo Nogueira, “mas tenho que reconhecer que ele é um bom administrador”.

*** – Administrar bem é a necessidade maior que qualquer município.

*** Lembrou que a “esquerda fica reclamando porque Edvaldo aceitou recursos direcionados por setores da direita”. E pergunta: “Era para recusar”?

Sobre Jackson

O ex-deputado lembrou um fato que considera importante em 2020: “ninguém subestime a popularidade do ex-governador Jackson Barreto em Aracaju e sua influência junto ao eleitor”.

*** – Além disso, é amigo do ex-presidente Lula (PT), admitindo que ele pode trabalhar para manter a unidade.

A vez dos delegados

As eleições municipais de Aracaju terão pelo menos três delegados disputando a Prefeitura de Aracaju. Não há nada confirmado, mas as pretensões bem expostas.

*** Seria Daniela Garcia (Cidadania), Georlize Teles (DEM) e Paulo Marcio (ainda sem partido).

Georlize conversa

A delegada Georlize Teles, ex-secretária de Segurança, disse que conversa com o DEM sobre o assunto e que está disposta a encarar o que for definido pelo partido.

*** Avisa que se decidir pela candidatura vai se integrar “de corpo e alma, com o apoio da legenda, caso seja o nome decidido”.

Paulo de férias

Delegado Paulo Márcio está de férias em Maceió, mas conversa com lideranças de Aracaju. Diz que tem convites de três partidos para filiação.

*** Quer disputar a Prefeitura, mas até agora só uma das legendas que se colocaram à disposição, tem interesse em candidatura majoritária. As duas outras fariam composição.

*** Apenas uma coisa Paulo decidiu: não será candidato a vereador.

Será bem discutida

Um experiente ex-deputado disse ontem, em off, que a PEC da adaptação da reforma da Previdência no Estado será muito discutida por parlamentares de todos os partidos, mas vai passar.

*** Segundo o ex-parlamentar, “o pessoal tem consciência de que se não houver essa adaptação, o Estado fica sem condições de pagar o servidor”.

Georgeo avalia

O deputado Georgeo Passo (Cidadania) disse que faz estudos sobre a PEC enviada pelo Governo sobre a reforma da Previdência e iniciou o diálogo com servidores públicos estaduais.

*** De oposição, Georgeo diz que mantém simpatia pela necessidade da reforma, mas ainda não decidiu o voto favorável ou contra.

*** – Creio que até amanha, já que a votação é quinta-feira, terei minha posição firmada. Mas no momento ainda finaliza os estudos para ver o que impacta de positivo ou negativo na vida dos servidores públicos, disse o parlamentar.

Samuel e Sinpose

O deputado estadual Capitão Samuel recebeu ontem, em seu gabinete, na Alese, o presidente do Sinpose, Phillip Maia.

*** Trataram sobre a situação da categoria, que ficou de fora da aposentadoria especial da Previdência estadual.

*** Samuel recebeu a informação de que o presidente Bolsonaro sancionou ontem o PL do Sistema de Proteção Social dos Militares e que hoje será publicado no DO da União, transformado em lei.

O tempo decide

O presidente regional do Republicanos, ex-deputado Jony Marcos disse, ontem, que a legenda está com o tempo e “só ele é que vai dizer com que nós vamos ficar”.

*** – O tempo não é agora, disse.

*** Segundo Jony, a preferência do Republicanos é por apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

Jogo político

Como presidente regional do Republicanos, segundo Jony Marcos, o jogo da política “obriga-me a buscar o que é melhor para o partido”.

*** – Nesse ponto, não há opção definida…

Sobre Dias Tóffoli

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) critica fala do ministro do STF, Dias Toffoli, sobre a afirmação de que a Lavajato quebrou empresas.

*** Segundo Alessandro, “a Lavajato prendeu bandidos e recuperou recursos roubados”.

*** – Quem quebrou empresas foram corruptos e corruptores. O ministro consolida o seu posto de vergonha para a magistratura nacional, considerou.

Só em janeiro

O TRE só vai avaliar o processo de mudança de legenda proposto pelo deputado Gilmar Carvalho a partir de janeiro. Gilmar quer trocar o PSC por outro partido.

*** O tribunal ainda está avaliando processos das eleições de 2018.

Disputa em Lagarto

Ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB) tem se movimentado como provável candidato a prefeito de Lagarto. Embora Sérgio mostre interesse, o grupo é que decide.

*** O grupo liderado por Valmir Monteiro vai mesmo lançar o deputado Ibraim Monteiro a prefeito de Lagarto.

Notícias conflitam

Duas informações sobre a situação do ex-presidente do Hospital de Cirurgia se conflitam. Uma delas diz que não estaria bem e poderia perder a visão.

*** A outra otimista: ele teria deixado o hospital, passa bem e está em sua residência.

Maria é boa pessoa

Deputado Fábio Henrique (PDT) explicou ontem que não existe qualquer decisão sobre candidatura a vice: “não tem definição de chapa à Prefeitura de Socorro, mas a ex-vereadora Maria da Taiçoca é uma grande pessoa”.

*** Sobre a sua candidatura a prefeito, Fábio Henrique disse que no “ano que vem vamos decidir”.

Comércio vai bem

O comércio comemora o movimento de vendas neste período de Natal. Tanto no centro quanto no shoppings. A informação é de um empresário do setor. As vendas estão acima do ano anterior.

*** Admitiu que o shopping Parque Aracaju foi uma “grata surpresa, porque atende a um segmento que fazia compras no centro e migrou para lá”.

*** O empresário disse que os outros dois shoppings também vendem muito e a perspectiva para o comércio “é considerada excelente”.

Conexão com a vida

O Instituto Luciano Barreto Júnior realiza hoje, às 18 horas no Iate Clube de Aracaju a solenidade de encerramento do “Conectando com a Vida 2019”.

*** Será uma noite de festa e cultura, com apresentações das oficinas de Teatro e de Libras.

*** O Instituto torna realidade o pensamento de Luciano Barreto Júnior

Direito das mulheres

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) reuniu-se ontem com a coordenadora da Mulher e da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, Rosa Geane Nascimento e com a secretária da Inclusão, Assistência Social, Leda Vasconcelos.

*** Em pauta a articulação de ações conjuntas na área da promoção dos direitos da mulher e da infância.

Sérgio Cabral delata

O senador Alessandro Vieira anuncia que o ex-governador d Rio, Sérgio Cabral, assina acordo de delação com a PF e supostamente entrega figurões do Judiciário.

*** O PGR é contra a homologação, mas o interesse público é elevado e as informações não podem permanecer em sigilo. Está tudo nas mãos do ministro Fachin.

Um bom bate papo

Apenas conversas – Muita conversa de bastidores sobre a PEC que vai adaptar a Previdência Estadual à reforma aprovada para a Federal.

Sente efeito – As agências do Banese lotadas de servidores ativos e inativos para retirar o 13º Salário. O comércio sente o reflexo da grana liberada.

Muita violência – Um início de semana violento em Sergipe, com a notícia de que uma filha mata a mãe à facadas. É Natal, gente!

Começa a aparecer – Os pré-candidatos a prefeito de Aracaju começam a aparecer. Agora foi a vez do Psol lançar o nome do seu partido.

Muito movimento – Essa será uma semana corrida para compras e confraternizações. Muita agitação no comércio, principalmente nos shoppings.

Em Simão Dias – O senador Valadares (PSB) tem permanecido em Simão Dias três dias por semana e não deixa de frequentar a feira livre.

Tem acenado – O ex-vereador Emmanuel Nascimento tem acenado forte de que será candidato à Câmara Municipal em 2020.

Novo partido – TSE aprova a criação do 33º partido político do país; Unidade Popular terá o número 80 nas urnas eletrônicas.

Sem pagar – Cidades do interior continuam com dificuldades para pagamento do décimo terceiro. Várias delas tiveram bloqueios em suas contas.