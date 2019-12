Natal Iluminado incentiva fluxo de consumidores no comércio de Aracaju

O Natal Iluminado, projeto desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e correalização do Sebrae está sendo um grande sucesso de público para a visitação das praças decoradas com as luzes de natal, que recebem mais de cinco mil pessoas por noite para admirarem o cartão-postal especial natalino do Centro Comercial de Aracaju. Além da visita às praças, o Natal Iluminado tem ajudado as empresas do comércio central a elevarem seu volume de vendas, durante o período especial de abertura diferenciada das lojas.

De acordo com os empresários as vendas do comércio estão em processo de grande elevação, principalmente no horário noturno, com as lojas abertas em situações especiais de funcionamento. Os empresários comemoraram os resultados nas vendas do comércio no período natalino.

“O Natal Iluminado ajudou muito na elevação do fluxo de clientes em nossas lojas. As pessoas iam visitar as praças e passavam pra fazer compras nas lojas durante a noite. Isso foi muito bom para nossa movimentação. Em várias noites, havia momentos em que nosso estoque planejado para o dia acabava, devido ao alto volume de vendas que realizamos. A decoração das praças e o estímulo que a Fecomércio e o Sebrae deram para as lojas foi muito importante nos resultados de nossas vendas”, destacou o comerciante Abel Santana.

Já o empresário Fábio Andrade, destacou que seu negócio está com um volume de vendas e prestação de serviços elevado, devido ao fluxo de público que frequenta no Natal Iluminado e aproveita para fazer compras no Centro de Aracaju.

“Nunca houve tanta família aqui no Centro, o Natal Iluminado está ajudando a movimentar meu negócio, com as pessoas que estão vindo fazer compras. O Centro de Aracaju nunca teve uma movimentação tão grande nos horários estendidos em que abrimos nossa loja. Para mim, está sendo um grande momento para os comerciantes”, comentou o empresário.

A assistente social Isabelle Menezes aproveitou o momento em que visitava as praças iluminadas, para poder fazer suas compras nas lojas do centro. Segundo ela, as oportunidades de compra no Centro Comercial estão convidativas e o horário ampliado das lojas do comércio com o Natal Iluminado ajudam estimular a ida às compras.

“Tenho visitado o Natal Iluminado quase todas as noites, e isso me leva a ir às lojas para poder comprar presentes para minha família e amigos, além de coisas para mim. Com as lojas funcionando até mais tarde, o Centro se torna uma excelente alternativa para fazermos compras à noite”, disse.

