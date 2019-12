POLÍCIA CIVIL PRENDE AUTORES DE HOMICÍDIO OCORRIDO NO ESTADO DA BAHIA

Agentes da Delegacia Regional de Lagarto prenderam os irmãos Jocival Abreu Santos, conhecido como “Gordinho”, e Adonias Abreu Santos, conhecido como “Dinha”. Eles eram suspeitos de um homicídio consumado e uma tentativa do mesmo crime no município de Lagarto. A ação policial foi desencadeada no município de Paripiranga/BA.

Os crimes aconteceram no dia 4 de junho deste ano e, na ação criminosa, a dupla praticou o homicídio que vitimou Elenilton Ribeiro de Oliveira, conhecido como “Birito”, e a tentativa de homicídio contra José Patricio de Jesus Santos, conhecido como “Neném”. No mês de outubro, a Polícia Civil divulgou a elucidação do caso e apresentou a identificação dos suspeitos, solicitando ajuda da sociedade para localização dos suspeitos, já que haviam fugido do município (veja a matéria).

Após a divulgação, denúncias foram registradoras pelo 181, o que ajudou na prisão dos suspeitos. Durante a operação foram apreendidas duas armas de fogo, uma espingarda e um revólver.

Informações e foto SSP