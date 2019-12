Prefeito de Canindé do São Francisco, Ednaldo da Farmácia, não renunciou ao mandato

17/12/19 - 12:53:43

Ao contrário do que foi divulgado logo no inicio da tarde desta terça-feira (17), o prefeito de Canindé do São Francisco, Ednaldo Vieira Barros, o Ednaldo da Farmácia (Republicanos), como é conhecido NÃO renunciou ao mandato.

A Ascom do prefeito Ednaldo, através de Valdir Inácio, após tomar conhecimento através do site PropriaNews, informou que não procede a informação de que houve renuncia por parte do prefeito.

Ednaldo Vieira Barros continua no cargo e deve aguardar decisões por parte da Justiça. A Ascom informou ainda que está tudo em paz e vai emitir uma Nota Pública

Com informações de Adeval Marques, do PropriaNews