Prefeitura anuncia programação do Projeto Verão para 2020

17/12/19 - 16:42:08

Uma das maiores festas do calendário cultural de Aracaju estará de volta em 2020, o Projeto Verão. O evento, que acontecerá na Orla da Atalaia, nos dias 1 e 2 de fevereiro, foi anunciado da manhã desta terça-feira, 17, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, quando apresentou as atrações que compõem a programação. Farão parte da festa as bandas Paralamas do Sucesso, The Baggios, Cordel do Fogo Encantado, Ira, Reação, Babado Novo, além dos cantores Siba e Diogo Nogueira. O Projeto Verão contará com patrocínio do Ministério do Turismo e somará um investimento de quase R$ 1,2 milhões.

“É com grande felicidade que trazemos de volta essa grande festa, que marcou as minhas outras gestões à frente da Prefeitura de Aracaju. Nos dois primeiros anos não conseguimos realizar o evento por conta da situação financeira, mas nos esforçamos, fomos atrás de ajuda e em 2020 realizaremos a festa para trazer cultura, entretenimento e diversão a todos. Elaboramos uma bela programação com atrações artísticas, jogos, eventos esportivos e culturais. O Projeto Verão é a expressão da nossa cidade e projetará, novamente, Aracaju para o Brasil e para o mundo”, destacou o prefeito.

Edvaldo ressaltou que a retomada do evento ao calendário festivo reforça o trabalho realizado pela atual gestão para o aquecimento do turismo. “Desde que retornamos à Prefeitura buscamos, não apenas, restabelecer o calendário cultural da cidade como também divulgar os eventos e atrações antecipadamente. E tem dado certo porque somente neste fim de ano, os hotéis têm apresentado lotações expressivas. Tenho certeza de que com o Projeto Verão não será diferente. Trouxemos de volta o Forró Caju, o Natal Iluminado, o Revéillon e agora o Projeto Verão, e, em todos, o nosso planejamento fez a diferença. Esse foi um compromisso que firmei e que tenho honrado”, enfatizou.

Edvaldo explicou também que os artistas nacionais serão custeados pelo Ministério do Turismo. Já a estrutura do evento e os artistas locais ficam sob a responsabilidade da gestão municipal. “Aproveito a oportunidade para agradecer ao deputado federal Fábio Mitidieri que nos ajudou a conquistar esses recursos junto ao Governo Federal. Assim como foi feito no Forró Caju, o Ministério do Turismo será responsável pelo pagamento dos artistas nacionais e a estrutura de todo o evento, músicos da terra, serão custeados pela Prefeitura de Aracaju”, reforçou.

Programação

O Projeto Verão 2020 se inicia no dia 1º de fevereiro, às 21h, com a apresentação da banda The Baggios. Na sequência, às 22h30, sobe ao palco a banda Cordel do Fogo Encantado. A partir de 00h será a vez da banda Paralamas do Sucesso garantir a animação do público. A primeira noite de evento será encerrada com a banda Reação, que se apresenta às 1h30.

Já a segunda noite da festa começa às 21h com o músico Siba. Logo após, às 22h30, aracajuanos e turistas cairão no samba com o cantor Diogo Nogueira. Às 00h será a vez da banda de rock Ira animar os presentes e às 1h30 a banda Babado Novo sobe ao palco para fechar o Projeto Verão.

Arena Multicultural

Além das atrações artísticas, o Projeto Verão terá uma Arena Multicultural, que será montada na Passarela do Caranguejo e contará com feirinhas criativas, intervenções artísticas, espaços para diálogos criativos e oficinas culturais. O espaço funcionará das 16h às 20h. Outro atrativo serão as atividades esportivas, como lutas, Futevôlei, Vôlei de Praia, Funcional, jogos de tabuleiro, entre outros, nas praias de Aruana, Cinelândia e Orla Pôr do Sol, com a finalidade de envolver a população e visitantes.

“A Prefeitura de Aracaju acerta mais uma vez. O evento é fruto de um planejamento estratégico, da união de esforços de vários órgãos para presentear os aracajuanos, sergipanos e turistas com um evento que poderá ser considerado como um dos maiores do Nordeste. Os festivais de Verão dialogam com a juventude, com a contemporaneidade. Estamos trazendo grupos que estão no cenário nacional, de bandas que dialogaram com outras gerações, mas também estamos trazendo um espaço multicultural que vai misturar a gastronomia, música, teatro, entre muitas outras atrações. Será um grande evento, voltado para todas as idades”, ressaltou o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Cássio Murilo Costa.

Foto Ana Licia Menezes