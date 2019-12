Programação do Natal da Gente Sergipana segue até sábado, dia 21

17/12/19 - 05:59:49

As apresentações acontecem na Praça Camerino e no Museu da Gente Sergipana com acesso gratuito

Desde o último dia 14, o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda celebra mais um natal junto ao público. Mas além do espaço do museu, este ano as atividades se estendem para a Praça Camerino como forma de relembrar os natais de décadas passadas, onde as famílias e os amigos se encontravam nos parques e praças para festejar essa época do ano tão repleta de significados. Relembrar as comemorações natalinas de outrora consiste em uma ação importante de preservação do patrimônio histórico e artístico-cultural sergipano, unindo o tradicional ao contemporâneo, conforme o papel desempenhado pelo Instituto Banese em suas ações e projetos.

Realizado pelo Governo de Sergipe e Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana, com o patrocínio do Banco Banese, Banese Card e Banese Corretora de Seguros, e apoio da Prefeitura de Aracaju, o Natal da Gente Sergipana seguirá até o próximo sábado, dia 21, com uma programação bastante diversificada. Além do funcionamento diferenciado do museu, das 16h às 22h, o evento contará nesse mesmo horário com a Feirinha da Gente, a roda gigante gratuita, visita ao presépio em tamanho real localizado na entrada principal do museu acompanhado de um quarteto da Orquestra Jovem de Sergipe. Já na praça Camerino um parque de diversões com apresentações teatrais, corais e filarmônicas compõem a programação.

Nos dias 20 e 21, sexta e sábado, a evento receberá concertos das Orquestras Sinfônica e Jovem de Sergipe com participações especiais, apresentações de Pastoril e Reisado, manifestações da cultura popular referentes ao ciclo natalino, e os shows musicais Tributo à Ismar Barreto, Clube do Rei com sucessos de Roberto Carlos, e The Baggios.

Toda a programação é gratuita e para todos os públicos. Confira abaixo mais detalhes dos próximos dias do Natal da Gente Sergipana.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

NATAL DA GENTE SERGIPANA

Até 21 de dezembro

Das 16h às 22h

– Funcionamento do Museu da Gente Sergipana

– Parque de diversões Bazar Show (Praça Camerino)

– Feirinha da Gente (Museu)

PALCO APERIPÊ – PRAÇA CAMERINO

Dia 17 (Terça)

18h – Orquestra Popular Villa Lobos

Coral Canarinhos de Aracaju

Dia 18 (Quarta)

18h – Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora (Campo do Brito)

Dia 19 (Quinta)

18h- Coral do Banese

18h30 – Coro Univox

DIAS 20 E 21

PALCO SERIGY – MUSEU DA GENTE SERGIPANA

Dia 20 (Sexta)

18h – Orquestra Sinfônica de Sergipe

E participações especiais: Coro Sinfônico, Amorosa, Patrícia Polayne e Bárbara Sandes

19h – Reisado São José (Japaratuba)

20h – Show Tributo à Ismar Barreto

Dia 21 (Sábado)

18h – Orquestra Jovem de Sergipe

E participações especiais: Saulo Ferreira e João Ventura

19h – Pastoril de Forges (Japaratuba)

20h – Show ‘Clube do Rei’

21h30 – Reisado Estrelinha do Nordeste (Aracaju)

22h – Show The Baggios

Por Tarcila Olanda