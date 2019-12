Reajuste garantido

Uma boa notícia para quem pretende se candidatar a vereador pensando exclusivamente no gordo salário e nas mordomias afins: o exagerado reajuste do subsídio para a próxima legislatura está garantidíssimo. Essa ameaça do prefeito de vetar o aumento, e a posterior revogação pela Câmara do projeto que reajustava os ganhos dos futuros vereadores de Aracaju, foi apenas para acalmar a plateia, fazer média com o eleitorado. Tão logo terminem as eleições de 2020, projeto idêntico será colocado em votação. Com o pleito decidido e, portanto, sem a necessidade de serem simpáticos aos aracajuanos, os vereadores aprovarão sem mais delongas o reajuste revogado agora, o prefeito sanciona o projeto e ponto final. Simples assim!

Cadeia curta

E o prefeito de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck, o “Paulão da Varzinhas” (DEM), foi preso por posse ilegal de arma de fogo, mas ficou pouquíssimas horas engaiolado. Um bom advogado e uma fiança de R$ 10 mil devolveram a liberdade ao demista. Menos sorte teve o filho dele, o ex-deputado estadual “Paulinho da Varzinha” (PTdoB). Condenado sob a acusação de ter metido a mão grande no dinheiro da Assembleia, o rapaz passou um lote de meses em prisão domiciliar. Misericórdia!

Deixem como está

Preocupado com o retorno de Lula da Silva (PT) ao xilindró, o senador Rogério Carvalho (PT) condena a ideia de alterar a Constituição visando permitir a prisão de condenados em 2ª instância. Segundo o petista, quem defende tal mudança atende “ao populismo e ao moralismo punitivo. A presunção de inocência é uma garantia contra investidas autoritárias”. Marminino!

Greve furou

Os servidores estaduais optaram em não aprovar uma greve geral contra a famigerada reforma da Previdência em tramitação na Assembleia. Preferiram continuar trabalhando, mas mantendo um grupo em vigília no Legislativo para pressionar os deputados a votarem contra a proposta. Segundo a CUT, o projeto de Previdência do governo Belivaldo Chagas (PSD) é mais cruel do que o aprovado pelo Congresso contra os servidores federais. Desconjuro!

Vai às urnas

O PSTU já tem pré-candidato a prefeito de Aracaju. Professor e servidor público federal, o jovem Jossimário Mick aceitou encarar o desafio de peitar o prefeito e pré-candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PCdoB). Esta será a segunda vez que Jossimário disputa uma eleição: em 2018 ele concorreu ao Senado, tendo obtido 12 mil votos. Otimista, Mick acha que terá mais sorte no próximo ano. Então, tá!

Comigo não, violão!

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressista), se apressou em informar que não tinha nada a ver com a Operação Citrus, desenvolvida pelo Ministério Público Estadual naquele município. Aos primeiros comentários de que estava havendo busca e apreensão na prefeitura, o prefeito emitiu nota informando que “a operação do MPE apura a existência de irregularidades em empresas sediadas no município de Socorro e não na Prefeitura”. Ah, bom!

Quem quebrou quem?

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não larga o pé do ministro Dias Toffolli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo o parlamentar, o togado erra feio ao afirmar que a operação Lavajato quebrou empresas. “Quem quebrou empresas foram corruptos e corruptores. A Lavajato prendeu bandidos e recuperou recursos roubados”, discursa o senador. Alessandro garante que com tal afirmação, Toffolli “consolida o seu posto de vergonha para a magistratura nacional”. Homem, vôte!

Parceria do bem

Tratar sobre ações conjuntas na área da promoção dos direitos da mulher e da infância. Este foi o objetivo da reunião entre a vice-governadora Eliane Aquino (PT), a secretária estadual da Ação Social, Leda Vasconcelos, e a juíza Rosa Geane Nascimento, coordenadora da Mulher, da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. Segundo Eliane, a parceria com o judiciário é fundamental, pois ninguém viabiliza políticas públicas se não for a várias mãos. Certíssimo!

Plenário emprestado

Quando retornarem do recesso parlamentar, lá pra fevereiro de 2020, os vereadores de Aracaju vão trabalhar no plenário da Assembleia. É que em janeiro próximo, começa a reforma do prédio da Câmara Municipal. O vereador Nitinho Vitale (PSC), presidente do Legislativo aracajuano, garante que as obras darão um visual mais moderno ao plenário. Quanto à construção de um novo prédio para a Câmara, Nitinho diz que só quando Deus der bom tempo e dinheiro. Vixe!

Tobias vive

O ilustre sergipano Tobias Barreto (1839/1889) terá seu nome incluído no Livro dos Heróis da Pátria, guardado no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília. Projeto nesse sentido do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) acaba de ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o tucano, trata-se de um “merecido reconhecimento ao filósofo, jurista, político, poeta e crítico Tobias Barreto, que enfrentou o conservadorismo da época, incluindo o preconceito contra sua origem humilde e mestiça”. Aff Maria!

