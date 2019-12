ROGÉRIO DIZ QUE ESCOLHA DE LURIAN, FILHA DE LULA, “É INICIATIVA PESSOAL”

17/12/19 - 10:36:36

O vice-líder do Partido Trabalhista (PT) no Senado, Rogério Carvalho (PT//SE) em entrevista ao site UOL, disse que o contrato da jornalista Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi uma iniciativa pessoal.

Durante a entrevista, Rogério negou que tenha atendido ao pedido de Lula ou de dirigentes petistas ao nomeá-la assessora parlamentar. “Eu a convidei. Não foi ela que pediu e não foi o Lula que pediu. Foi iniciativa pessoal”, explicou o senador.

Ao final, Rogério Carvalho disse que “para mim, é um privilégio ter alguém com a formação e a vivência que ela tem, uma pessoa que é do partido e que conhece a política como ninguém”.