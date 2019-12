Shoppings Jardins e RioMar Aracaju ampliam horário de funcionamento

17/12/19 - 05:35:57

Para oferecer ainda mais comodidade à população sergipana e aos turistas que desembarcam em Aracaju (SE) no período natalino, os dois principais centros de compras de Sergipe funcionam em horário estendido a partir da próxima segunda-feira. De 16 a 23 de dezembro, os shoppings Jardins e RioMar funcionam até as 23 horas. Incluindo no domingo, 22 de dezembro, as âncoras e megalojas abrem das 9h às 23h e as praças de alimentação e demais lojas, das 10h às 23h.

Na terça-feira, 24 de dezembro, véspera do Natal, os shoppings funcionam das 9h às 18h.

Na quarta-feira, 25 de dezembro, as lojas, operações de lazer e alimentação do Shopping Jardins, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas. Os restaurantes Tio Armênio, Senzai e Austrália funcionam de acordo com os horários de suas respectivas redes. A bilheteria do Cinemark abre às 13h30 e a primeira sessão começa às 14h.

No RioMar, as praças de alimentação Rio e Mar e as operações de lazer funcionam das 12h às 22h. Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero abrem a partir do meio-dia e fecham de acordo com o horário estabelecido pelas redes. O Cinemark RioMar abre a bilheteria às 14h30 e inicia a primeira sessão às 15h. As demais lojas, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas.

Na quinta-feira, 26 de dezembro, os centros comerciais voltam a operar em seus horários habituais. Até o dia 30 de dezembro, todas as lojas e praças de alimentação funcionam das 10h às 22h (de segunda a sábado) e as âncoras e megalojas abrem às 9h. No domingo, 29 de dezembro, as operações de lazer e alimentação operam das 12h às 22h; âncoras e megalojas, das 13h às 21h; demais lojas, das 14h às 20h.

No dia 31 de dezembro (terça-feira), todas as lojas abrem das 9h às 18h.

Na quarta-feira, 1º de janeiro de 2020, as operações de alimentação e lazer do Shopping Jardins funcionam das 12h às 22h e as demais lojas, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas. A bilheteria do Cinemark abre às 13h30 e a primeira sessão começa às 14h.

No Dia Mundial da Paz, as lojas e operações de lazer e alimentação do RioMar Aracaju, incluindo o hipermercado GBarbosa, vão estar fechadas. Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero funcionam de acordo com o horário estabelecido pelas respectivas redes. A primeira sessão do Cinemark começa às 15h.

Confira a programação das atrações natalinas:

Shopping Jardins

Jardim das Luzes (Estacionamento B) – Até 31 de dezembro. Diariamente, das 16h às 22h. Nos dias 24 e 31 de dezembro, estará aberto das 14h às 18h.

Visitas ao Papai Noel – Até 24 de dezembro. De terça a sábado, das 13h às 20h (Casa do Noel) e das 20h às 21h (Trono Iluminado). Aos domingos e segundas, das 14h às 19h (Casa do Noel) e 19h às 20h (Trono Iluminado). No dia 24 de dezembro, das 12h às 17h (Casa do Noel) e das 17h às 18h (Trono Iluminado do Jardim das Luzes).

Aventuras de Natal com PJMasks (Praça de Eventos Girassol) – Até 2 de janeiro de 2020. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Dias 24 e 31 de dezembro, das 10h às 18h. Dia 25 de dezembro, a atração estará fechada e em 1º de janeiro, funcionará das 12h às 20h.

Natal de Bolinhas (Praça de Eventos Orquídea) – Até 5 de janeiro de 2020. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Dias 24 e 31 de dezembro, das 10h às 18h. Dia 25 de dezembro, a atração estará fechada e em 1º de janeiro, funcionará das 12h às 20h.

RioMar Aracaju

Desfile de Natal com o tema “Papai Noel e a doce família urso” – Na sexta-feira, dia 20 de dezembro, das 18h30 às 19h30. Concentração na Praça de Eventos Rio.

Lar Doce Lar do Papai Noel (segundo piso, ao lado da Polo Wear) – Até o dia 24 de dezembro. De terça a domingo, das 14h às 17h l pausa para alimentar as renas l das 18h às 20h.

Parque dos Ursos Polares – Até dia 31 de dezembro. O parque funciona no primeiro piso do shopping, ao lado do restaurante Madero, de terça a domingo das 12h às 22h. De quarta a domingo, das 16h às 20h, os visitantes são recebidos com apresentação de esquete teatral.

Pista de patinação no gelo – Até 26 de janeiro de 2020. A pista funciona ao lado do hipermercado GBarbosa, de segunda a sábado, das 9h às 22h. Aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Foto: Divulgação

Fonte Shopping Jardins