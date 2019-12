SMTT interdita parcialmente trecho da Anísio Azevedo na quarta e quinta, 18 e 19

17/12/19 - 15:56:18

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, devido ao avanço da obra de recuperação do pontilhão da rua Guilhermino Rezende, o trânsito no cruzamento desta via com a avenida Anísio Azevedo será parcialmente interditado na próxima quarta e quinta-feira, dias 18 e 19.

Agentes de trânsito atuarão no local para organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores. O superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos.

“Para minimizar ao máximo os transtornos, os agentes da SMTT estarão na região, serão instaladas sinalizações e os condutores deverão ficar atentos. No entanto, recomendamos à população que opte por rotas alternativas nesses dois dias em que haverá bloqueio na avenida”, orienta.

Desvios

Por causa da interrupção no trânsito, o condutor que segue pela avenida Anísio Azevedo em direção à avenida Hermes Fontes, deverá desviar pelas ruas Cedro, Moacyr Rabelo Leite ou Campo do Brito, até a Gonçalo Prado Rollemberg.

No sentido contrário, os condutores que estiverem na Pedro Paes Azevedo, sentido avenida Beira Mar, o condutor deverá acessar a rua Ananias Azevedo. Já quem estiver na Gonçalo Prado Rollemberg em direção à Acrísio Cruz, deverá acessar as ruas Tênisson Ribeiro e Péricles Muniz Barreto, chegando à Acrísio Cruz.

A obra

Entre quarta e quinta-feira será iniciada a montagem da plataforma estrutural da nova ponte a ser criada sobre o canal da avenida Anísio Azevedo. Neste período, dois guindastes ocuparão os lados da via para permitir que 12 vigas pré-moldadas sejam acopladas horizontalmente nas 12 estacas metálicas já fixadas no leito do canal. Este processo exige perícia, rigor técnico e segurança para os operários envolvidos na operação de instalação das estruturas que comporão o novo vão e demais componentes de concreto e ferro que darão sustentação a ponte.

A obra do pontilhão está sendo executada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) a partir de um investimento de cerca de R$350 mil, com recursos da Prefeitura de Aracaju. Segundo Sérgio Ferrari, presidente da Emurb, após conclusão de toda a montagem, serão realizados testes de resistência “para imediatamente liberarmos para o tráfego de veículos”, garante.